A tojás ősidők óta az emberiség egyik legalapvetőbb tápláléka, először is teljes értékű fehérje, másrészt bőséges forrása a vitaminoknak és fontos ásványi anyagoknak, emellett pedig kicsi a kalóriaértéke, ezért fogyókúrához is ajánlott. Ha megfelelően tároljuk, akár több héten keresztül is eláll.