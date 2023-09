Barátkozz és építs kapcsolatot a világ minden táján! Mindezt ingyen! – Akár így is hangozhatna a mottója egy mára egyre inkább ismertté vált közösségnek. Mi is az a kanapészörf? Vagy inkább az otthoncsere program érdekelne? A világ egyre inkább nyitottabb. Kérdés, hogy mennyire biztonságos?

Manapság már népszerűvé vált az utazó életmód és egyre többen szeretnék bejárni a világot. Sokan meg is teszik ezt, kihasználva ismerettségi körüket. Vannak azonban, akiknek kevesebb kapcsolatuk van a világban, a drága szállodákra pedig nem telik. Ilyen helyzetben sem kell otthon maradni. Aludhatunk akár mások otthonában vagy éppen egy kényelmes kanapén is.

Csak egy kanapé, mégis kinyílik a világ

Gondolkodtál már azon, hogy milyen lehet mások kanapéján aludni? És azon, hogy mennyivel költséghatékonyabb lenne, ha az utazások során ingyen megszállhatnál valakinél? Mindez lehetséges a kanapészörf, azaz couchsurfing módszerével. Egy amerikai turista a feltalálója, aki Izlandon akart megszállni. Lényege, hogy kedves és segítőkész emberek saját lakásuk kanapéján biztosítanak helyet a megszállni kívánó turistáknak. Ezt pedig ingyen teszik, nem kérnek érte pénzt, csupán szeretnék, ha nyitott lenne az odalátogató turista vagy akár pár.

Egy hosszú, éjszakába nyúló közös beszélgetés, iszogatás és a kapcsolatépítés, illetve mások segítése a céljuk ezzel. Természetesen, azért a turistának illik vinni valamilyen kisebb ajándékot, bort vagy desszertet.

A kezdeményezés legfőképpen a bizalomra épül. Fontos a nyitottság és az előzetes egyeztetés. Egy profilt kell kitöltenünk a rendszerbe, minél részletesebben. A szállásadó ez alapján, illetve a privát üzenet, képek alapján választ, érdemes egy nyilvános Facebook profilt is küldeni neki. Ha szimpatikusnak ítéli meg a jelentkezőt és a turista is őt, mindenféle hitelesítési eljárás után elindulhat a folyamat. Sok esetben megjöhet az a bizonyos kémia is. Nem kifejezetten társkeresés a cél ezekben a közösségekben, de némelyik szállásadó nem vet meg egy-egy kalandot vagy flörtölést sem, ha szimpatikus az odalátogató személy.

Az otthoncsere is játszhat

Ha nem elég komfortos számodra csak egy kanapén aludni, manapság már egy másik alternatíva is létezik. Az otthoncsere vagy lakáscsere programmal szintén megúszhatod a drága szállásköltségeket, csupán bevállalósnak kell lenned.

Felkeresve az otthoncserére szakosodott honlapokat, kedvünkre válogathatunk pár napra "kiadó" lakások között. Az úti cél a lényeg és minden más adott. Illetve egy ici-pici lényegtelen apróság, hogy erre az időre saját lakásod kell kiadnod a szállásadó tulajdonosának. Konkrétan a két fél lakását cseréli el arra az időre, amiben megállapodnak. A legismertebb oldal a HomeExchange.

Egy gyors regisztráció és alapadatok kitöltése után, már indulhat is a csere-bere. Ennek az elterjedt alternatívának már magyar változata is létezik. Tulajdonképpen ez a módszer is a kölcsönös szimpátiára épül. Sokan vagyontárgyaikat féltik, illetve aggódnak a lakást érintő esetleges károkért, de az érthető kommunikációval és írásos szerződéssel sok mindent el tudunk kerülni.

Feleségem amszterdami rokonai is gyakran cserélik el házukat más házaspárokkal olyan országokban, amelyekbe szívesen utaznának szabadságra. Egy nagyon különleges hajóházban laknak a város egyik folyóján és soha sincsenek nehézségeik cserepartnert találni. A közeli európai országokon kívül, rövidebb-hosszabb szabit töltöttek már, két apró lányukkal, Indonéziában, Mexikóban és Floridában is. Kétségtelenül ez más országok látogatásának az egyik legolcsóbb módja és mivel ottani lakosok házában, lakásában lakunk, lehetővé válik – sokkal jobban, mintha a turistaszállásban időznénk – belsőséges ismeretséget kötni a hely szokásaival, életmódjával, a jellegzetes ételekkel, az árakkal, a nyelvvel stb.

- meséli Shacham Avri, egy izraeli szerző magyar nyelvű blogjában.

Ha esetleg ezek a lehetőségek túl rizikósnak bizonyulnak számodra, akár önkéntes munka bevállalásával is felajánlanak ingyen szállásokat. Ez több hetes utazgatásnál játszik leginkább, ilyenkor érdemes egy hetet bevállalni egy étteremben vagy hostelben, hisz sok országban mindig szükség van a plusz munkaerőre. Pláne a főszezon idején. Ez sokkal macerásabbnak tűnik és nagyobb energiabefektetést igényel, mint beszélgetést kezdeményezni és megismerkedni különböző kultúrájú emberekkel, ám mégis sokan ebben gondolkoznak.

Lehetőségek bizony vannak, de az, hogy a mai, bűnözésekkel és csalásokkal teli világban mennyire bízunk meg embertársainkban kérdéses és csakis rajtunk múlik.

Életre szóló élményekben, kalandokban lehet részünk és érdekes barátságok alakulhatnak ki, azonban negatívan is elsülhet egy-egy ilyen vállalkozás. A világ kinyílt számunkra, a kalandok és az utazás szerelmeseinek érdemes lehet számításba venni ezen alternatívákat is.