Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szombaton többször is ellenőrizd a listáidat, nem maradt-e ki valami fontos belőle, mivel többen zavarnak meg szükségtelen és kevésbé fontos ügyekkel és a külső körülmények sem kedveznek ahhoz, hogy a saját dolgaidon tartsd rajta a szemedet. Sok szeretnek, sokan keresnek és igénylik a társaságodat – egész nap ezt fogod tapasztalni.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma gondolkodóba ejthet valaki egy ajánlattal, amely rendkívül kedvező lehetőséget nyújtana. Mielőtt azonban bármibe is belemennél, nézz utána a dolgoknak alaposan. Csak olyasminek adj hitelt, amely leellenőrizhető és ne feledd: nincs soha vissza nem térő ajánlat!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Hiába van hétvége, te folytonosan pörögsz, szellemileg legalábbis biztosan. Nem csak remek ötleteid, hanem kreatív megoldásaid is hasznodra lehetnek a munkádban és a magánéletedben egyaránt. Ne is hagyd, hogy ezek csak úgy elszálljanak a szélben! Ragadj papírt és jegyzetelj fel mindent!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma talán úgy érzed, hogy az elmúlt időszakban lemaradtál valamiről, vagy elmulasztottál valamit, de a valóság inkább az, hogy nem is történt semmi, amiről lemaradhattál volna. Ami viszont most előtted áll, az valami egészen más lesz. Figyelj, mert lassan fognak a dolgok felpörögni!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Szombaton megtalálhatod egy "rejtvény" hiányzó elemét, méghozzá olyan helyen, vagy módon, ahogyan talán nem számítottál rá. Bármilyen különös dolgokat is tapasztalsz, légy ma nagyon nyitott. Könnyen lehet, hogy fontos dologra akadtál a saját jövőd szempontjából.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Nagyszerű nap vár rád szombaton. Az álmaid, a fantáziáid és a vágyaid felszínre jutnak és úgy érezheted, hogy nagy dolgok várnak rád a közeljövőben. Ez valóban igaz lehet, de ehhez neked is meg kell tenned mindent. Most tettre kész vagy, de aztán maradjon ez így később is - írja az Astronet.

