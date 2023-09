A következő csillagjegy párosok nagyon jó barátságot ápolhatnak egymással, de a szenvedély lángja sajnos nem valószínű, hogy valaha fellángol köztük.Természetesen akadnak kivételek, de a legtöbb esetben ez a három csillagjegy páros nem illik össze, ha a szexualitásról és szenvedélyről van szó.

Bika és Vízöntő

A levegő jegyű Vízöntő és a föld jegyű Bika eleinte kiválóan megértik egymást. Egy Vízöntő csak az egyenes, korrekt, becsületes emberekhez vonzódik, a Bika pedig mindig önmagát adja, és gyűlöli a játszmákat. Ám egy idő után a Vízöntőnek unalmassá válik a Bika földhözragadtsága, az, hogy foggal-körömmel ragaszkodik az elveihez. A Vízöntő ennél sokkal szabadosabban él és gondolkodik.Azért sem fog kialakulni közöttük a vonzalom, mert a Bika túl csapongónak találja a Vízöntőt, a Vízöntő pedig valaki izgalmasabbra, kiszámíthatatlanabbra vágyik. Ettől függetlenül jól kijönnek egymással, mert a Vízöntő csodás beszélgető társra lel a filozofikus Bikában, de Ámor nyila nem találja el őket.

Ikrek és Szűz

Ha Ikrek és Szűz randevúznak, ott mindenről szó esik, kivéve arról, mikor bújnak ágyba. Érdekes, de e két jegy között inkább valamiféle testvéri szeretet alakul ki, ezért sem tudják átlépni azt a bizonyos határt. A Szűz hajlamos kioktatni az Ikreket, az Ikrek pedig csapodár természetével elriasztja a Szüzet. Ha mégis összejönnek, és a kapcsolat komolyra fordul, nagy eséllyel ráunnak egymásra. Az Ikrek imád eljárni ide-oda, azt szereti, ha minél több ember veszi körül, a Szűz pedig inkább otthon maradna egy jó film vagy könyv társaságában. Az Ikrek egy ideig élvezi, hogy a Szűz biztonságot nyújt neki, de mivel hajlamos a könnyelműségre, visszaél a Szűz bizalmával. A Szűzben pedig nem fog erősebben fellobbanni a vágy attól, hogy az Ikrek félrekacsintott, helyette még jobban elhidegül és kiábrándul belőle. Így végső soron az ő kapcsolatuk nem nagyon vezethet semmi jóra. ( Tisztelet a kivételnek.)

Mérleg és Bak

Sajnos ez a két jegy sem arról híres, hogy mágnesként vonzza egymást. A Bak a végletekig zárkózott, nem szereti kimutatni az érzéseit, hajlamos falat húzni önmaga és más emberek köz. A Mérleg ezzel szemben nyitott személyiség, simán megnyílik egy idegennek is, és nem tud mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik nem olyan spontának, lazák és őszinték, mint ő. Egy Bak nemcsak, hogy zárkózott, de ehhez még gyakran szorongó és görcsös is, hiszen erős megfelelési kényszer vezérli, hogy elérje céljait. Vele ellentétben pedig a Mérleg legszívesebben csak sodródna az árral, és nevetségesnek tartja azokat az embereket, akik túl komolyan veszik magukat. Ezek után nem valószínű, hogy ők ketten eljutnának addig, hogy randevúzzanak, de érdekes módon, barátság kialakulhat köztük, hiszen a Mérleg értékeli a Bak bölcs, mély meglátásait, a Bakot pedig szórakoztatja a Mérleg, aki képes kihozni belőle a gyermeki énjét. Furcsa módon, akár életre szóló barátság is kialakulhat közöttük, de annál több csak nagyon ritkán.

