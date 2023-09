1. Monaco

Monaco a világ második legkisebb szuverén állama, körülbelül 40 ezer ember lakja. A hercegség legismertebb lakó- és üdülőövezete Monte-Carlo, itt található a világ leghíresebb kaszinója, ahova csak külföldiek léphetnek be, a kormány szabályai ugyanis tiltják a helyi lakosokat a szerencsejátékoktól. A kaszinó bejáratánál útlevél-ellenőrzés zajlik.

2. Lichtenstein

Amilyen kicsi, olyan nagy a jólét Lichtensteinben. Kevesen tudják, de ez a világ egyik leggazdagabb országa, ha a lakosok vagyonát nézzük, köszönhetően a viszonylag alacsony adókulcsnak. Évente egyszer, Liechtenstein nemzeti ünnepén, augusztus 15-én az összes lakos együtt bulizik a hercegi palotában, ahova II. János Ádám herceg és fia, Alajos herceg hívja meg mind a 39 000 lakost.

Minden lakosnak hivatalos ebédszünet jár déltől 13:30-ig, 90 percben pihenhetik ki magukat. És tényleg pihenniük kell, ugyanis ebben a napszakban senkinek sem szabad hangoskodni, ahogy este 10 óra után sem.

3. Andorra

Andorra fővárosa, Andorra la Vella 1023 méteres magasságban fekszik, ezzel Európa legmagasabban fekvő fővárosa. Az ország rengeteg turistát vonz, amilyen kicsi, olyan sok a itt lehetőség. Kiváló úticél annak, aki síelni vagy snowboardozni szeretne, de csodálatos hegyi kerékpárutak is vannak, valamint pazar termálforrások is találhatók országszerte. Andorra Európa egyik legjobb fürdőhelye is, Dél-Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, a Caldea Spa is itt található.

