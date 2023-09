Bizonyára már veled is előfordult, hogy az egyik üzletben a 36-os, a másikban pedig a 40-es ruhák jöttek rád. Esetleg bizonyos darabokból M-eset, másból L-eset kell vásárolnod, így amikor ruhát rendelsz az interneten, tulajdonképpen nem lehetsz benne biztos, jó lesz-e a kiválasztott darab mérete. Persze, ha túl kicsi vagy túl nagy, ami a csomagban van, visszaküldheted, de végeredményben ez mégiscsak bosszúságot jelent. De vajon mi áll a méretezési problémák hátterében és mi lenne – ha lenne egyáltalán – megoldás?

Felmérések szerint az Egyesült Királyságban az interneten vásárolt ruhák több mint egyötödét visszaküldik, amelyek leggyakoribb oka a helytelen méret vagy a rossz szabás. Ez annak ellenére történik így, hogy a nők általában tisztában vannak azzal, hogy mekkora ruhát hordanak.

Jó lenne végre megszabadulni a 36-os, 38-as, 40-es stb. méretezéstől, ezeknek semmi értelmük – idézi a Guardian Simeon Gillt, a Manchesteri Egyetem divattechnológiai oktatóját, aki úgy véli, sokkal ésszerűbb lenne, ha a ruhákon a mell-, derék-, csípőbőség szerepelne, amit egyébként sok internetes áruház újabban fel is tüntet a termékek mellett, megkönnyítve ezzel a megfelelő méret kiválasztását.

Azzal a megdöbbentő ténnyel is gyakran szembesülünk, hogy amíg eddig például 40-es nadrágot viseltünk, bizonyos üzletekben a 38-as is lötyög rajtunk, holott pontosan tudjuk, hogy egy dekát sem fogytunk.

Az ruhagyártó cégek célja, hogy minél többet értékesítsenek. Az pedig tény, hogy az emberek szívesebben vesznek olyan ruhát, amelynek a számozása hízelgő számukra. Világjelenség, hogy egyre testesebbek vagyunk, így aztán nem a számokat is eszerint alakítják a cégek. Egy 10 évvel ezelőtti 38-as ruhába szinte biztosan nem férne bele az, aki ma 38-asat visel - fejtette ki Shingo Tsukamoto méretezéstechnológiai szakember, aki arról is beszélt, hogy az, amikor egy kisebb számhoz nagyobb méretet rendelnek hozzá, tulajdonképpen pszichológiai igényt elégít ki.

Jól jöhet más tapasztalata A tiktokerek és az Instagram-tartalomgyártók gyakran felhívják a figyelmet a méretezési problémákra: megosztják követőikkel, hogy az adott darabból a valós méretüknél nagyobbat vagy kisebbet rendeljenek.

Susie Orbach pszichoterapeuta azt állítja, lehet, hogy a méretezéssel a gyártók a vásárlók hiúságát legyezgetik, de egyben az arra hajlamosaknál testképzavart is kialakítanak. Sokan eddig a ruhaméretük alapján határozták meg magukat a vékony-sportos-test skálán, de ma már ez sem ad támpontot azoknak, akik a tükörbe nézve tévesen ítélik meg a látottakat.

Összefoglalva: a legtöbb nő a tapasztalatai alapján úgy érzi, semmi segítséget nem kap ahhoz, hogy milyen méretet rendeljen az interneten vagy hanyas ruhát vigyen a próbafülkébe. Az online vásárlás esetén tehát célszerű olyan oldalakat előnyben részesítenünk, ahol a derék-, csípő- és mellkörfogat adatok, valamint a ruha hossza is meg van adva. Ha üzetben vásárolunk, mindig próbáljuk fel a kiválasztott ruhát, a próbafülkébe pedig bátran vigyünk be több méretet is, és ne csodálkozzunk, ha a ruhán található szám köszönö viszonyban sincs az eddig viselt darabjainkkal.