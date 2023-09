Aki látott már amerikai filmet vagy sorozatot, tudja, mi az a mogyoróvajas szendvics, de legalábbis hallotta, látta, hogy mindig, minden alá rákenik a kenyérre. Manapság már nálunk is többféle ízesítéssel kapható a kicsit édes, kicsit sós finomság, de túlzás lenne azt állítani, hogy széles körben elterjedt a fogyasztása, pedig jó pár érv szól amellett, hogy gyakrabban együnk belőle.

A mi ízlésünknek elsőre talán kicsit furcsa a földimogyoróból készült kissé zsíros, egyszerre édes és sós finomság, pedig naponta fogyasztva számos egészségügyi előnyünk származhat belőle, ha rákapunk az ízére.

1. Az elme őre

A zsíros kence egyszeresen telített zsírsavakat tartalmaz, melyekről már rég tudjuk, hogy gyulladáscsökkentő hatásuk van, ez pedig egy olyan tulajdonság, mely az agyra is pozitívan hat – vagyis, a mogyoróvaj megvédheti gondolkodásért felelős szervünket a károsodásoktól.

2. Hamar megtelít, így kevesebbet eszel

Fehérjében és zsírban is gazdag, így nem kell sok belőle, hogy azt érezd, tele a gyomrod, jóllaktál. A jóllakott ember boldog ember, vagy legalábbis elégedett(ebb) – ehhez az érzéshez elég lehet két kanál mogyoróvajat elfogyasztanod.

3. Preventív hatása van a magzatra

A születendő gyermekednél később esetlegesen kialakuló mogyoróallergiát is megelőzheted vele, ha várandósság idején mogyoróvajat eszel. Bár nem gyakori betegség, a földimogyoró-allergia, mely akár felnőttkorban is kialakulhat, akár életveszélyes is lehet. Ha van rá mód, jobb megelőzni a bajt...

4. A cukorbetegség kialakulásának kockázatát is csökkentheti

A diabétesz lassan népbetegséggé válik. Az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú diabétesz kialakulása életmódbeli hiányosságok miatt, rossz táplálkozási szokások mentén alakulhat ki. A mogyoróvaj azonban csökkentheti a kockázatot, ha heti 5 alkalommal, napi 2 kanállal fogyasztasz belőle.

5. Sok fehérje, sok izom

Mint minden mogyorófélének, a földimogyorónak is magas a fehérjetartalma, a fehérje pedig elengedhetetlen az izomépítéshez. Az ajánlott napi 2 kanálnyi mogyoróvaj 8 gramm fehérjét tartalmaz, ezzel hozzájárulva a sportosabb testalkat kialakításához.

6. Erősödnek a csontok is

Az erős csontokhoz kalciumra van szükség, ám ennek a rendkívül fontos ásványianyagnak el is kell jutnia a csontokig. Ebben is segít a mogyoróvaj, mégpedig a magas K-vitamin tartalmával, mely elengedhetetlen a kalcium-szállításban.

7. Energiabombaként hat

Ha egy finomságban annyi fehérje, rost és zsír van, mint két kanálnyi mogyoróvajban, az bizony feltölti az embert energiával, ami a tél közeledtével nem árthat – a napfény hiánya, a borongós hangulat és állandó aludhatnék ellen valami muszáj tenni, hiszen az élet nem áll meg.

