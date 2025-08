5 dolog, amely az intelligens gyerekekben ösztönösen megvan 

3. Kitartás

Ahogy azt feljebb is írtuk, a célok és a siker kulcsa több jellemvonás együttállása. Az egyik ilyen a kitartás, amely akkor mutatkozik meg igazán, amikor a cél felé haladva a felmerülő nehézségek és ellenállás sem tud eltántorítani attól, hogy elérd, amit akarsz. Bármi is legyen az ember szenvedélye, ha nem tartozik hozzá elhivatottság és kitartás, az hobbi marad, és ez nem is baj, mindenkinek szüksége van kedvenc szabadidős tevékenységre. Ám, ha azt látod a gyereken, hogy valami — legyen az egy sport, hangszertanulás, technológia vagy bármi más —, hogy szinte megszállottan foglalkozik vele, támogasd benne. Az intelligens gyerekből is csak akkor lesz igazán sikeres felnőtt, ha időben, a környezetétől is megkapja a kellő támogatást.

4. Együttérzés

Ha van valami, ami már gyerekkorban megmutatkozik és megkülönbözteti egyik gyereket a másiktól, az az empátia. Biztosan te is láttál olyan gyereket, aki már az oviban is a gyengék mellé áll, és a gimiben sem kirekeszti, hanem felkarolja azokat, akiket mások csak gúnyolnak vagy tudomást sem vesznek róluk. Az egyik legfontosabb személyiségjegy, ami sokakból hiányzik, az együttérzés és a közösségtudat. A tanulmányi és sportteljesítmények fontosak, de a kiemelkedő gyerekek azt is tudják, hogy nemcsak „elvenni”, hanem a közösségnek visszaadni is tudni kell. Az igazán sikeres felnőttélet egyik kulcsa, az empátia is az intelligencia jele.

5. Kreativitás

Gyerekekkel beszélgetni nemcsak vidám, de felemelő érzés is lehet. A gyerekkori kreativitás természetes tulajdonság, amelyet az évek és az iskolarendszer lassan elnyom. De nem mindenkiben. Az intelligencia a tiniknél a gondolkodásmódjukban is tetten érhető. A kreatív gondolkodó minden feladatot és helyzetet igyekszik a lehető legtöbb oldalról és módon megvizsgálni, mielőtt megtalálja és alkalmazza a szerinte legjobb megoldást. A kreatív gondolkodó kitűnik a gyerektömegből, ahogy később a felnőttek közül is.