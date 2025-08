Amikor a másik rágása a pokol szimfóniája - Ennyi idő alatt ér véget a szerelem és ez az oka

A kapcsolat elején minden csók tűzijáték, a másik horkolása is cuki, sőt, még a széthagyott zoknijait is mosolyogva szeded össze, mert „hát milyen kis szétszórt”. Aztán telik-múlik az idő, és egy reggel azon kapod magad, hogy már az is zavar, ahogy eszi a műzlit. Sőt, valójában már az is, hogy lélegzik. Hangosan. Az orrán keresztül. Rágás közben. Borzalom. De mi történt? Elromlott a kapcsolat? Vagy te romlottál el? Nos, egyik sem. Egyszerűen csak lejárt a szerelem mandátuma. Az evolúció szerint teljesen normális, amit átélsz – csak Disney ezt valamiért elfelejtette elmesélni.

A tudomány szerint gyorsan lejár a szerelem szavatossága

Forrás: Shutterstock

A tudomány szerint gyorsan lejár a szerelem szavatossága

Mindössze 3 év alatt véget érhet a hormonparti. Kész, ennyi. Volt szerelem, nincs szerelem. Kikapcsolják a rózsaszín szűrőt. A Frontiers in Neural Circuits tudósai szerint agyunk úgy működik, mint egy TikTok-algoritmus: ami új, azt feldobja, ami már megszokott, azt elrejti. A kapcsolat elején a testünk oxitocint, dopamint és egyéb boldogsághormonokat termel, hogy a rózsaszín szűrőn át a másik AZ IGAZINAK tűnjön – még akkor is, ha közben szó szerint szürcsölve eszi a levest. Ez a monogámia fenntartása miatt alakult így: amíg szükség van rá. Csakhogy ez a biokémiai love story sajnos nem tart örökké. A hormonrendszerünk kb. 1-2 évig képes fent tartani a kábulatot. Aztán – mint minden jó buli – ez is lecseng. A rózsaszín szűrő kikapcsol, és ott maradtok hárman: te, ő... meg az összes idegesítő szokása, amit eddig észre sem vettél.

Az ember egy szezonálisan monogám faj a tudomány szerint

A ScienceDirect legújabb tanulmánya alapján az evolúció úgy alkotott meg minket, hogy találjunk egy párt, hozzunk létre egy utódot, majd pár év múlva nyissunk új fejezetet. Az őseinknél ez ösztönösen működött, a baba születése után pár évvel jöhetett a következő partner és a következő gyerek, egy másik nőtől. Biológiailag ez teljesen logikus volt az őskorban. Ma már ez a továbblépés kissé bonyolultabb, mert ott a közös Netflix-előfizetés meg a macska.

Általában 3 év után jön a válság

Forrás: Shutterstock

Miért pont 3 év után jön a válság?

Mert ilyen a biológiánk: ennyi ideig képes az agyunk és a hormonrenszerünk „bedrogozni” minket. A testünk a rózsaszín kábulatot biztosító hormonkoktélból egy bizonyos idő után egyszerűen kifogy. Mint a parfüm, amit az elején túl nagyvonalúan fújtál, mint ha nem lenne holnap.