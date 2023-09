Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Rendkívül események zajlanak az égen, amelyek nem engedik, hogy unatkozz itt, a Földön. A hét elején az érzelmek dominálnak. Bármennyire akarsz, te sem tudod félresöpörni az érzelmeidet. A hét közepén lelkesítő lehetőségek jönnek a képbe, melyek hatására megváltozhat a korábbi elképzelésed. Szombaton a Nap átlép a Mérlegbe, ami felélénkíti a társasági életedet.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Örülhetsz, mert ezen a héten három nagyszerű fényszög jelez kedvező lehetőségeket. Csütörtök, szombat és a vasárnap lesznek a kedvenc napjaid. Ez azért is jó hír, mert konfliktussal indul a heted: kedden dupla bolygószembenállás lesz az égen, ami megduplázza a vita esélyét. Ezt lehet rendezni a kedvező konstellációknak köszönhetően, vagyis a hét mérlege mindenképpen kedvező lesz...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A munkádra fókuszálj a hét elején! Most alapozod meg a jövődet és az anyagi biztonságodat. Ha fáradtnak érzed magad, akkor kávé helyett próbáld ki a zöldteát, és egyél nyers gyümölcsöket, zöldségeket, csírákat! Bolygód, a Merkúr már előre megy, ami előrelépést jelez, de még hajlamos lehetsz elveszni a részletekben. Hétvégén a Nap jegyváltása fellélegzést ígér...

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Rosszul érint, ha általad sokra becsült emberek veszekednek. Ezen a héten több vita szem- és fültanúja lehetsz. Még jó, hogy a te kedves, szelíd jelenléted lengéscsillapítóként működik ilyen necces helyzetekben. De ne vegyél semmit a szívedre, máskülönben le fogsz robbanni. Szombaton a Mérlegbe lépő Nap az otthonod csinosítására és családi program szervezésre ösztönöz.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A te tüzedet semmilyen víz nem olthatja ki, mert szilárdan hiszel önmagadban. Akkor is, ha kritizálnak, akkor is, ha elmegy a kedved és akkor is, ha csalódnod kell. Sajnos ezekre lesz példa ezen a héten. De semmiképp se veszítsd el a bizakodást abban, hogy a rossz csupán átmeneti! A hétvégéd utazásra, kirándulásra, kiruccanásra tökéletes. Semmiképp se maradj otthon!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha a keddi Nap-Neptunusz szembenállás hatását átvészeled és nem sértődsz meg, nem fordítasz hátat senkinek, akkor kifejezetten jó heted lesz. Vértezd fel magad, és ne vedd személyesre a másik véleményét! Mindenkinek lehet véleménye, de nem biztos, hogy az rólad szól. Ezt vedd észre, és nem lesz baj. Hétvégén a Nap kilép a Szűzből. Ettől még lehet szép idő...

