Régóta pletykálják, hogy válságba került Ariana Grande és Dalton Gomez ingatlanügynök házassága. Két hónapja a Life.hu is beszámolt arról, hogy Grande beleszeretett nős kollégájába, Ethan Slaterbe. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja - szokták mondani, és úgy tűnik, most is igaz: az énekesnő beadta a válókeresetet.