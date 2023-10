Kihalt, elhagyatott városok, lepusztult épületek, lakatlan, szellemjárta helyek, katonai létesítmények, csatornák. Első hallásra gondolnánk, hogy mindezek felderítése egyfajta hobbi is lehet? Az urbex jelenség pontosan ezt takarja. Na de mi az, ami vonzó egy nyomasztó épületben? Valóban a fénykorát éli a nők körében is népszerű hobbi?

Az Urban Exploration, vagyis az urbex (városi felfedezés) egy adrenalin által fűtött, nem hétköznapi, egyben veszélyes hobbi. Célja, hogy a merész vállalkozók olyan helyekre jussanak el, amelyek romosak, lepusztultak, nem látogathatóak, nehezen megközelíthetőek vagy éppen valamilyen izgalmas legenda övezi.

Örök kérdés, hogy miért izgatják ezek az egykor élettel teli, mára viszont nyomasztó helyek annyira az embereket? Miért nem inkább arra vágynak, hogy a tengerparton szürcsölgessék kedvenc koktéljukat? Vaskó Tamás, a Mediaworks fotóriportere őszintén mesélt különös hobbijáról.

„Ezek számomra mitikus helyek"

Tamás 2012-ben kezdett elhagyatott orosz laktanyák kutatásába, ám ekkor még nem tudta, hogy mindezt úgy nevezik: urbex. A kifejezést 2015 tájékán lehetett először hallani, de a nagy "robbanás" a Covid első hullámai alatt történt. Az otthonülés helyett sokan választották izgalmas programnak a lakatlan helyek felfedezését.

Minden helynek van egy története, és ezek nagyon érdekesek. Ezek számomra ilyen mitikus helyek, amelyeknek vonzó az atmoszférája. A másik szempont, ami miatt ez a hobbim, az a fotózás. Fényképezőgép nélkül be sem teszem a lábam ezekre a helyekre – magyarázta Tamás.

A fotós elmondása szerint van, hogy a hely találja meg őt, de olyan is van, amikor kimondottan keresgél új felfedezésre váró helyeket műsorokban és közösségi platformokon is. Járt már Erdélyben, Szerbiában is, ami szerinte egy igazi urbex-paradicsom. Csernobilt is megjárta és Horvátország „csodáit" is meglátogatta.

De több ezer elhagyatott villa van Olaszországban is, nemrég fedeztem fel közülük párat dél-olaszországi utam során – emlékezett vissza Tamás.

Javaslatok, tanácsok kezdő urbexeseknek ♦ Lehetőleg többen menjetek ♦ Az adott terület tulajdonosát, kezelőjét mindenképpen keresd fel és kérj engedélyt a látogatáshoz ♦ Ha mégis egyedül indulsz el, szólj a közeli hozzátartozóidnak, pontosan mondd el nekik, hogy hova mész ♦ A telefonod legyen feltöltve ♦ Elegendő víz, csoki, kötszer és allergia elleni gyógyszer legyen nálad ♦ Kemény talpú túracipőt és hosszú ruhát viselj lehetőleg még nyáron is ♦ A helyszínre érve érdemes tájékozódni (kiabálni), hogy van-e ott valaki. Körültekintőnek kell lenni ♦ Ha ezt látod: Omlásveszély! – kerüld el a helyet, a tábla nem véletlenül van kint ♦ A kutyák nagyon veszélyesek tudnak lenni, ne mozdulj, ha feléd közeledik

Magyarországon kevés olyan hely van, amit még nem fedezett volna fel valaki. Nagyon sokan lettünk, konkurenciaharc alakult ki, sokszor átverik egymást a csapatok, lopdossák a helyek címeit – fejtette ki Tamás.

Bárhogy is nézzük, az urbex ismertebb, népszerűbb és egyben veszélyesebb is lett. Nemtől függetlenül bárki túrázhat, de a nők száma évek óta folyamatosan növekszik ezen a területen.

Nők az élvonalban

A témában három jártas, kalandkedvelő urbexes hölggyel is beszélgettünk. Arra kerestük a válaszokat, hogy miért is vonzó program ez a nők számára és mi az, ami inspirálja őket, milyen érzések kerítik őket hatalmukba ilyenkor? Az biztos, hogy összehozza ez a bizarr közös pont a különböző érdeklődésű embereket. Szakmától, lakhelytől, nemtől és életkortól függetlenül egymásra találhatnak az urbex szerelmesei.

„Olyan érzéshez hasonlítanám, mint amikor a hegymászó feljut a csúcsra"

Végh Mónika Ausztriában, Bécsben dolgozik pincérként, nála az urbex iránti szenvedély 2020-ban, a Covid időszakában kezdődött.

Látod, hogy hogyan éltek régen az emberek, bele tudod magad képzelni a régi korokba. Engem ez teljesen lenyűgöz.

Olyan érzéshez hasonlítanám, mint amikor a hegymászó megmássza a hegyet és feljut a csúcsra. Mi, urbexesek hasonlóan érezzük magunkat, mikor bejutunk egy ilyen elhagyatott helyre – mesélt Mónika.

Elmondása szerint egy ilyen túra feltölti energiával, de barátságok is szövődnek urbexes csoportokban. A legfontosabb, hogy alakuljon egy csapat és közösen vágjanak neki az izgalmakkal teli, kalandos felfedezésnek.

„A jelenben vagy és a múltat éled át"

Vaszlik Tünde vállalkozóként éli mindennapjait, azonban mégis kell valami plusz szenvedély az életében. Ez nem is lehetne más, mint az urbex. Az adrenalin és a sikerélmény az, amit ez a hobbi a számára nyújt.

A jelenben tudsz lenni és mégis a múltat éled át. Ha valakinek magánéleti problémája van, akkor minden kitörlődik, meg lehet élni a jelent száz százalékosan. Egy ilyen helyen nyugalmat, boldogságot érzek, eufóriát – mesélte Tünde.

A vállalkozó vonzódik a spirituális és ezoterikus vonalhoz is. Elmondása szerint egy nyomasztóbb helyen hasonló érzések fogják el, minden vágya volt, hogy „energiákat érezzen”.

gyerekkorom óta vonzódom a lakatlan épületekhez. Mikor a szüleimmel elmentünk kirándulni, mindig a nem működő szállodákat vagy kietlen helyeket kerestem.

Tünde szerint az utóbbi időben elég sok nő csatlakozott az urbexesek táborához.

A rendszeres urbextúrák után már nem is vágyom arra annyira, hogy a barátnőmmel shoppingoljak. Annál sokkal tartalmasabb egy ilyen program.

„Ha ezek a falak beszélni tudnának..."

Puderer Veronika műszakvezetőként dolgozik, kilenc éve jár rendszeresen urbex túrákra. Őt egyfajta szomorúsággal tölti el a lepusztult, elhagyatott épületek látványa, de mégis élmény a számára, mert közben elképzeli, hogy milyen lehetetett, amikor még az élet töltötte be az épületeket.

Gyermekkoromban nagyon szerettem a nagymamám padlására felmenni, a régi dolgok, tárgyak, amelyek a múltat idézték meg, számomra már akkor is nagyon érdekesek voltak – emlékezett vissza.

– Ha egy nagyon lepusztult épületbe belépek, egyértelműen szomorúságot érzek, hogy hogyan mehettek tönkre ennyire... Olyan kérdések járnak a fejemben, hogy miért hagyjuk ezt? Mi történhetett, hogy nem óvták meg? – mesélt tovább.

Én nem paranormális jelenségeket keresek, de azt azért bele kell kalkulálni, hogy ilyen helyeken mozognak bizonyos „energiák”.

Szerinte vannak urbexesek, akik „ész és felelősség nélkül” vágnak neki egy túrának, pedig kell, hogy legyen a résztvevőkben tisztelet a felkeresett helyek iránt.

„Az etika, az íratlan szabályok betartása nemtől és kortól függetlenül elengedhetetlen” – fogalmazott.