Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Jellemző rád, hogy ha nincs dolgod, keresel magadnak és ez ma bizony fokozottan így lesz. Arra azonban biztosan nincs szükség, hogy túlzásba vidd és mindent egy napba akarj belezsúfolni. Főleg, hogy ma telihold van a jegyedben, ami amúgyis hoz feszültséget. Lazíts egy picit a gyeplőn!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma úgy érezheted, hogy ketté kellene szakadnod, ha mindenkinek meg szeretnél felelni. Valaki ugyanis a segítségedet kérheti, de ez ellentétben állhat egy másik ígérettel, melyet más valaki felé tettél. Most a kommunikáción van a hangsúly!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Pénteken valaki megkér valaki a környezetedből, hogy vegyél részt az élete egyik nagyon fontos eseményén, vagy egyszerűen csak kifejezi, mennyire fontos vagy számára. Ez pedig bearanyozza az egész napodat.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Pénteken valaki miatt módosulhat, vagy meg is hiúsulhat egy terved és úgy alakulhat, hogy helyette valami egészen mással kell nap közben foglalkoznod, mint amire számítottál. Ne aggódj, mert komoly esély van arra, hogy végül számodra ez lesz a kedvezőbb verzió.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Pénteken olyasmi történik a közeledben, aminek hatására valószínűleg meg fog változni a képed valakiről és ez várhatóan a viszonyotokra is hatással lesz. Talán egy szorosabb barátság, vagy esetleg ennél több is alakulhat ki közöttetek, de bármi is lesz, ha értékes, akkor ápold!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Kos telihold sok feszültséget hoz. Valószínűleg a program is menet közben módosul és te nem nagyon tudsz mást tenni, mint sodródni az árral. Viszont még ha gyorsan is kell változtatnod, unatkozni biztosan nem fogsz, hiszen más területen éppen van tennivalód bőven - írja az Astronet.

