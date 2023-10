Amíg jó néhány országban súlyos éhínség és élelmiszerhiány van, az úgynevezett jóléti országokban hatalmas az ételpazarlás. Felmérések szerint az előállított élelmiszerek egyharmada a kukában végzi – sok már a boltok polcairól azonnal oda kerül –, pedig mi fogyasztók is sokat tehetünk azért, hogy ez ne így legyen. A magyar fejlesztésű Munch-applikáció az ételpazarlás csökkentéséhez nyújt segítséget úgy, hogy a mi zsebünkben is több pénz maradhat egy-egy vásárlás után. Ha a munch-olás optimálisan működik, az jó a bolygónak és jó nekünk is. Sokszor azonban porszem kerül a gépezetbe, és hol az értékcsökkentett, olcsó csomagokat kínáló vállalkozások, hol a vásárlók nem értik mi is a munch lényege.

A 2020-ban alapított Munch célkitűzése, hogy az élelmiszerpazarlás visszaszorítása érdekében egy applikáción keresztül egymásra találjon kereskedő és fogyasztó. Az előbbiek az eredeti ár 40-70 százalékával olcsóbban kínálják a lejáratközeli termékeiket, a vásárlók pedig jóval olcsóbban, de még kifogástalan árut kapnak. Applikációjuk abban segít, hogy lássuk, hol van a közelünkben elhozható étel, amit lefoglalhatunk és később beugorhatunk erte. Klassz, ugye? Igen, de nem való mindenkinek.

A munch angol szó, jelentése falatozni, rágcsálni.

A applikáció Facebook-oldalt és regionális aloldalakat is üzemeltet, amelybe ha belepörgetünk, néha nem tudjuk, sírjunk vagy nevessünk. Persze, az nagyon jó, hogy van fórum arra, ahol a vásárlók megoszthatják a tapasztalataikat a kapott csomaggal kapcsolatban, és az is kiváló, hogy a Munch csapata tanácsot ad vagy konkrétan segít, ha a vásárlót kár érte, az azonban már kevésbé üdvözölendő, hogy sok bejegyzésből kiderül, sokan nem értik, miről is szól a munch-olás.

A Munch-applikációt négy egyetemista találta ki, amellyel az ételek értékére akarták felhívni a figyelmet, és a bolygóért is tenni akartak valamit. Zsoldos Botond, Wettstein Albert, Zwecker Bence és Perepelica Kirill egyetemi tanulmányaik mellett dolgoztak egy olyan applikáció létrehozásán, ahol az éttermek, pékségek, kávézók és más, élelmiszerrel foglalkozó cégek olyan ételeket tudnak értékesíteni a nap végén, amelyeket amúgy a nap végén kidobnának, mert aznap már nem tudják eladni. Ezeket a termékeket a vásárlók az app segítségével 40-70 százalékkal olcsóbban vásárolhatják meg. Forrás: XForest

Nézzük, melyek a leggyakoribb munch-bakik!

Konkrét elképzeléssel munch-olsz! Ha nem azt kapod, panaszkodsz...

Nos, ilyen egyszerűen nincs. Az persze már egy irányvonal, hogy hol - pélkségben vagy melegkonyhás étteremben - foglalunk le csomagot magunknak, de az, hogy mi lesz benne, meglepetés. Ha tudod, hogy a péksütik közül csak az édeseket vagy csak a sósakat eszed meg, egyáltalán nem biztos, hogy a munch-od tetszeni fog neked. Az sem irányadó, ha látod, hogy más tegnap mit kapott egy konkrét üzletben: kicsi a valószínűsége, hogy ma vagy holnap te is azt kapod. Persze megoldás lehet, ha például olyan étteremből munch-olsz, amit már ismersz és kedveled az ételeiket, így valószínűleg nem ér csalódás. Mindenesetre, ha konkrét terméket szeretnél, a munch nem lesz jó választás. Ilyenkor jobb, ha a hagyományos módon vásárolsz, azt, amit tényleg enni szeretnél.

Csak azért mert olcsó, ne halmozz - Ha ki kell dobni, senkinek nem éri meg

Nagyon gyakran lehet látni a közösségi oldalon olyan bejegyzést, hogy a felhasználó egy üzletben, egy időben 2-3-4 csomagot is lefoglal, majd csalódottan posztolja, hogy mind ugyanolyan, ráadásul közeli lejáratú. Nos, ha nem népes családban élünk, nem hogy nyerünk, de veszítünk is a felhalmozáson, hiszen a legtöbb ember nem tud mit kezdeni azzal, ha egyszerre tíz doboz franciasalátát vagy tíz joghurtot kap. Ha már ételt mentünk, ilyenkor - még ha dühösek is vagyunk - próbáljunk meg arra figyelni, hogy a vásárolt étel ne a kukába kerüljön. Ha látjuk, hogy nálunk nem fogy el, amit hazavittünk, inkább ajándékozzuk el. A legokosabb persze, ha egyszerre csak egy csomagot vásároluk: legalább másnak is marad. Nincs annál szomorúbb, mint ha valaki lefoglal magának egy csomagot, hazaviszi és fintrogva a szemétbe dobja azt, amit más szívesen elfogyasztana.

Ne muncholj alapanyagot, ha nem vagy kreatív vagy utálsz főzni

Ha szupermarketből munch-olsz gyakran előfordul, hogy a csomagodba alapanyagok kerülnek. Van, amikor a munch összeállítója olyannyira figyelmes, hogy tényleg egy komplett vacsorát el tudsz készíteni belőle, máskor azonban random dolgokat találsz benne, aminek gyors felhasználásához kell némi fantázia. A rutinos háziasszonyok képesek arra, hogy abból főznek, ami van: ők azok, akik munch-olás után szívesen mutatják meg, milyen fogásokat hoztak ki 1000-2000 forintból. Többnyire egyébként ők a legjobb munch-olók, nem finnyásak, szinte bármit kapnak, az arannyá válik a kezük alatt, igazi ételmentők.

Savanyú a szőlő? - Ne vedd el más örömét!

Ha olyan posztot látsz, ahol a vásárló boldogan mutatja meg szerzeményét, nem biztos, hogy muszáj kommentelned, hogy még így is drága volt és máshol munch-olás nélkül is olcsóbban jutott volna hozzá. Ha látod, hogy valaki kiposztolta a munch-át és örül neki, próbálj meg vele örülni. Nem elegáns túllicitálnod azzal, hogy te ugyanennyi pénzért két almával vagy egy fokhagymával többet kaptál de az sem helyénvaló, ha a posztja alatt panaszkodsz a te "vacak" csomagodra. Minden üzlet, minden munch és minden nap más, hol az egyikünk, hol a másikunk választ jobban.

A munch-ot 2020-ban alapították, azóta több, mint 170 000 adag ételt mentettek meg a kidobástól. Az évente kidobott ételek üvegházhatású gázok kibocsátásának 10-11 %-át teszik ki, és ezt a Munch két éves működése 460 tonnával csökkentette.

Van, amikor az üzlet a hibás

Persze, nem azt mondjuk, hogy az elégedetlenséged biztosan nem jogos. Ha az étel romlott, a pékárú száraz, a gyümölcs rothadt, a zöldéség penészes, azt jó, ha szóvá teszed, a Munch csapata jelzi az érintett üzlet felé és kártalanítják a vásárlót. Ha azonban az áru értékben és minőségben is megfelelő, csupán a te ízlésvilágodba nem illeszthető bele, ne panaszkodj. A munch-olás lutri és ha nem szereted a meglepetéseket, nem a te világod.

Ha nem neked való, inkább ne munch-olj

Az ételmentés lényege az, hogy ne a kukában landoljanak a még fogyasztásra alkalmas élelmiszerek. Ha tudod, hogy tíz ételből nyolcat nem eszel meg, ne kockáztass, ne munch-olj, hanem válassz a boltok polcairól olyat, amit biztosan örömmel eszel meg és nem kerül a kukába.

Bár nem munch, de az ételmentést célozza meg az a kezdeményezés is, amikor szupermarketekben, pékségekben féláron vagy annál is olcsóbban elérhető Ments meg! dobozokat helyeznek el. Ezek a csomagok átláthatók, úgyhogy azonnal felmérheted szükséged van-e rá. Persze sokszor mázli kell ahhoz, hogy belefuss ezekbe, de ha sikerül, akkor biztosan kockázatmentesen sikerült jól járnod és ételt is mentened.