A zsebpénz ne legyen azonos a napi költőpénzzel, vagyis ne arra adják, hogy a gyerek abból vegyen reggelit, hanem arra, hogy összegyűjtse és valamilyen, számára fontos dolgot a napi szükséglettől függetlenül megvehessen. Egy felmérés szerint a magyar szülők 28 százaléka ad rendszeresen fix zsebpénzt a 18 év alatti gyerekének. Fontos, hogy az ne legyen irreálisan sok, vagy túl kevés. Gyakori hiba a rendszertelen és következetlen zsebpénzadás.

Mennyi az annyi?

A zsebpénz adásnál először is határozzuk meg az összeget. Első feladat átgondolni, hogy mennyi pénzt tud és szeretne adni a gyerekének függően például a család anyagi helyzetétől. Ennél figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, a gyerek korához mérten a pénzügyi céljait és a napi szükségleteit.

Motiváló eszköz is lehet

Az összeget lehetőség szerint kapcsolni kell valamilyen feladathoz. Ez segíthet a gyereknek megtanulni az értékteremtést és a megtakarítást. Lehet kötni ahhoz, hogy rendszeresen végezzen el egy házimunkát vagy teljesítsen valamilyen tanulmányi feladatot. Ha ezt következetesen betartjuk, az a gyerek számára motiváló lesz. Középiskolás korban már lehetőség van alkalmi vagy nyári munkákra, és a tapasztalat az, hogy az így szerzett pénzt sokkal jobban megbecsülik, megfontoltabban költik el.

Segítsünk a használatában!

Nem elég azonban a pénzt odaadni, és azt mondani, hogy tessék, oszd be, hanem meg kell tanítani az észszerű pénzkezelést. Ha felelőtlenül hamar elkölti, ne pótoljuk, mert akkor nem tanulja meg az észszerű kezelését. Legjobb, ha a szülő példát mutat abban, hogy hogyan lehet takarékoskodni, hogyan lehet meggondoltan vásárolni, és a pénzügyi kiadásokat megtervezni. Nem árt megtakarítás fontosságára és a saját költségvetés tervezésére is megtanítani a gyerekeket. Érdemes a saját vásárlásainknál elmagyarázni, hogy mit miért csinálunk.

Maradjunk következetesek

Zsebpénz adásnál nem mindegy a gyerek életkora. Úgy az összeget, mint a felelősséget is ehhez kell igazítani. Fiatalabbaknál az összeg is és a feltételek nagysága is lehet kisebb, és a korosodással összefüggésben lehet ezeket növelni.

Fontos a következetesség az összegnél és a feladatoknál is. A gyereknek tudnia kell, mire számíthat, és hogy ha teljesít, akkor megkapja az ígért összeget. Ha a gyerek megtanulja a megtakarítás fontosságát, akkor érdemes neki egy bankszámlát létrehozni és megtanítani annak a kezelésére.