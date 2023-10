A falécekből álló változat egyszerű, mégis minden enteriőrben jól mutat. Kortárs hangulatot teremt egy régi polgári lakásban, miközben kiemeli a nagy belmagasság által sugallt eleganciát. Az új építésű ingatlanokban hatására nagyobbnak tűnik a napjainkban szokásos alacsony belmagasság. Szépen belesimul az építészeti elemek együttesébe. Mindenképpen érdemes bevetni, ha láttatni szeretnénk a mögötte lévő teret.

Hol javasolt a nem fallal történő térelválasztás?

Egy kis lakás esetében jó szolgálatot tehetnek a könnyed, látványos elválasztók, hiszen segítségükkel a funkciókat úgy különíthetjük el, hogy a helyiségek nem válnak zsúfolttá, nehézkessé, és tágasabbnak érezzük a teret. Ilyen esetben ne csak a dizájnt tartsuk szem előtt, hanem magának a térelválasztónak is adjunk funkciót (pl. tárolás). Nagyobb lakásokban dekorációs szerepet is betölthet, hiszen egy-egy izgalmas formavilágú, egyedileg készített darab akár műtárgyként is értelmezhető.

Egyedi megoldások

Térelválasztó szinte bármi lehet, például egy könyvespolc vagy egy tárolóbútor. Egy térbe forgatott kanapé vagy tv-állvány is egyértelműen kijelöli a nappali és az étkező közti határvonalat. A függöny intim hangulatot teremt, jól illik a nappaliban álló ágyhoz – hasonló hatást érhetünk el egy esztétikus paravánnal. Gyártathatunk egyedileg, konkrétan az adott helyre tervezett térelválasztót is. Készülhet fából, fémből vagy üvegből, illetve bármilyen anyagból, ami illeszkedik a környezethez - írja a Lakáskultúra.

