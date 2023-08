Fontos az elrendezés!

Zuhanytálca vásárlásakor 80×80 cm-nél nagyobb méretű darabot keressünk - így biztosan kényelmesen elférünk majd. Amennyiben különböző magasságú emberek élnek közös háztartásban, a legmagasabb személyhez igazítsuk a fejzuhany elhelyezését.

A mosdó szintén sokat használt egysége a fürdőszobának, ezért 60 cm-nél keskenyebb kagylót ne válasszunk, hiszen a kisebb típusok kizárólag kézmosásra alkalmasak. Kicsi helyiségben nem igazán praktikus a manapság divatos pultra ültetett mosdó, sokkal előnyösebb a pult alá süllyesztett verzió, ráadásul így kéznél lesz minden szükséges piperecikk (szappan, fogkefe, pohár stb.). A jól megtervezett, átlátható tárolás is lényeges. Egyaránt szükség van nyitott és zárt szekrényekre: a nyitott elemekbe a gyakori használatra szánt kellékeket tehetjük, zártba pedig azokat, amelyekre nincs szükségünk naponta vagy nem esztétikusak. Érdemes magasabb és mélyebb fiókokat beszerezni a flakonoknak, illetve a nagyobb kiszerelésű termékeknek. A legfőbb szempont, hogy biztonságos és praktikus legyen a fürdő kialakítása, épp ezért még tágasabb helyiségbe sem javaslom a megemelt (több lépcsőn megközelíthető), illetve a süllyesztett fürdőkádat.

Játsszunk a fényekkel!

A világítás kitüntetett szerepet játszik minden helyiségben, hiszen a jól elhelyezett fényforrások nagyban befolyásolják a hangulatot, sőt optikailag növelhetik a teret. Elsőként azt döntsük el, hogy hova kerüljön a központi mennyezeti világítás, de a tükör melletti vagy fölötti lámpákról se feledkezzünk meg.

Vizes helyiségben alapvető követelmény az IP-védettség – ez a külső behatások elleni védelmet jelenti. Kicsi fürdőszobában mindenekelőtt a fröccsenő víz jelent veszélyt, e tekintetben az IP-szám második számjegye az irányadó: minél magasabb, annál biztonságosabb a lámpatest; a 8-as kategóriát akár víz alatt is használhatjuk. Vásárláskor vegyük figyelembe az izzó színvisszaadó képességét és a lámpatest káprázatmentességét, és ne feledjük, hogy ebben a helyiségben csak búrás vagy előtétüveggel ellátott lámpatestet szabad használni. Alapvető biztonsági szabály, hogy a csapoktól, vizes egységektől minimum 60 cm-es sugárban semmilyen elektromos dugalj nem lehet.

Optikai trükkök

A tér optikai növeléséhez számos jól bevált módszer közül válogathatunk. Régi vizuális trükk, hogy sok-sok tükröt használunk, illetve, hogy a mennyezetet világosabbra festjük a falaknál.

Látványosan tágasabbá varázsolhatjuk a szobát a mennyezet alatt körbefutó, LED-szalagot rejtő habléccel, és az is kiváló ötlet, ha olyan burkolat – csempe, tapéta – kerül a kád mögé, amely térnövelő fotót vagy grafikát ábrázol. Újabban gyakori megoldás, hogy a lakásban mindenhol egységesen ugyanolyan a burkolat, ilyenkor lényeges, hogy se a fa-, se a kerámiaburkolat ne álljon túl nagy egységekből. Minél kisebb elemekből áll össze a felület, annál nagyobbnak tűnik majd a padló és ezáltal maga a szoba is. Ha kevés a hely – főleg a hatalmas belmagasságú, százéves belvárosi bérházakban –, kézenfekvő, hogy felfelé terjeszkedünk. Különleges belső kialakítást eredményez, ha egy nagyobb volumenű átépítéssel egyfajta egyedi „félemeletet" hozunk létre, ahol egy nagyobb tároló is helyet kaphat. Szintén pozitívan befolyásolja a térérzetet, ha pasztellszínűre festjük a falat, és natúr fa vagy fehér bútorokkal rendezzük be a fürdőt.