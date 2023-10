A Us Weekly úgy tudja, a 30 éves Ines és az 59 éves Pitt minden idejüket együtt töltik. Az informátor azt is elárulta a lapnak, hogy az ékszertervező igen közel került a színész barátaihoz is. Ennek ellenére Pitt még nem áll készen arra, hogy elköteleződjön.

Brad még mindig nem mutatta be a gyerekeit Inesnek. Nem arról van szó, hogy nem szereti, hanem arról, hogy meg akar bizonyosodni, ez a kapcsolat valóban tartós lesz" — nyilatkozta a forrás.

Brad Pittnek hat gyermeke van – Maddox (21), Pax (19), Zahara (18), Shiloh (17), valamint az ikrek, Vivienne és Knox (14), akiket exfeleségével, Angelina Jolie-val neveltek válásukig. A pár 2016-ban szakított, és három év telt el, mire kimondták a válást.

Pittet először 2022 novemberében hozták kapcsolatba de Ramonnal, miután együtt látták őket Bono koncertjén.