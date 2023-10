KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Vedd észre, ha a párod féltékenységre hajlana! Mindegy, hogy adtál-e okot vagy sem. Ha ő gyanakszik, akkor valami elbizonytalanította. Ezt egyszerű megelőznöd: legyél vele többet kettesben! Persze ez nem egyszerű, ha távol éltek egymástól vagy gyerekeitek vannak. De mindent meg tudtok oldani, ha akarjátok. És a minőségre törekedjetek!

Szingli Kos

Te köszönöd jól vagy. Az égen hihetetlen nagy a jövés-menés, akárcsak itt, a Földön. Te ezt cseppet sem bánod, mert imádod, ha zajlik az élet. Viszont azt a fordulatszámot, amivel te pörögsz, kevesen képesek felvenni, de emiatt nem szabad lelassulnod. Aki bírja, azzal dolgod van, aki nem bírja, az előbb-utóbb lekopik. Ahogy már eddig is. Ez (sem) változik...

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

A szerelmetek új szintre léphet. Hétfőn bolygód, a Vénusz, csütörtökön a Mars vált jegyet. Ez a kettő felnagyíthatja a köztetek levő különbségeket. Nem baj, ha nem vagytok egyformák, sőt ez teszi izgalmassá a kapcsolatotokat. Közben a különbségek óriási kihívások egymás tolerálására is. Lesznek bolygóállások, amelyek segítenek ennek a felismerésében.

Szingli Bika

Hétfőn bolygód, a Vénusz a békés Szűzbe lép, ami békés hangulatot hoz neked. Majd csütörtökön a Mars vált jegyet, ami ebbe a békébe akar „belerondítani". Vagyis a körülötted lévő emberek – különösen az új jelentkezők – provokálni akarnak, tőled függ, meddig mehetnek el, illetve mit engedsz meg nekik. Nem kell elviselned az ízléstelen poénokat, beszólásokat...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

A kedvesed küzd, mint „malac a jégen". Ahogy a te problémáid enyhülnek, úgy erősödik a nyomás rajta. Ez a hét arra alkalmas, hogy önbizalmat és magabiztosságot önts belé. Nem elég, ha dicséred, adj a szájába szavakat, és mondd neki, hogy te biztos vagy benne, ő ezt meg tudja csinálni. Nagy hatással van rá a higgadtságod...

Szingli Ikrek

Olykor úgy érzed, téged elfejtettek megkérdezni. Ezen a héten szó szerint ez lesz. Kívülállóként nézed, hogy az emberek miért lelkesednek, vagy adott esetben mitől félnek. Az a cél, hogy ez ne zavarjon. Most kicsit könnyebb neked, mintha kevesebb teher lenne rajtad. Ez arra is jó, hogy segíts nekik, és arra is, hogy felfedezd a saját csapdáidat...



RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Gyönyörű kerete lesz a hetednek: szombaton és a jövő pénteken is lesz egy-egy szuper fényszög, ami abban erősít meg, hogy minden rendben van. A kettő között sem lesz okod panaszra. A párod támogat, és drukkol neked. Adj hangot, hogy mennyire hálás vagy érte! És valld be, te is arra vágysz, hogy ő hálás legyen neked, és ezt ki is mondja!

Szingli Rák

Szabályos kerete lesz a hetednek: szombaton és pénteken is lesz egy-egy szuper fényszög, ami abban erősít meg, hogy van miért hálát érezned. Sorold fel, hogy kinek lehetsz hálás: a szüleidnek, a családodnak, a barátaidnak, a kollégáidnak, és így tovább. A hála olyan magas rezgésű energia, ami megvéd téged minden rossztól. Ne hidd el! Próbáld ki!

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Hétfőn hajnalban a Vénusz kilép az Oroszlánból, amitől kicsit elhagyatottnak érezheted magadat. Most nagyobb igényed lesz a szerelmed ölelésére, amit úgy kaphatod meg a legegyszerűbben, ha te öleled meg őt előbb. Csütörtökön a Mars jegyváltása családon belüli zűr előjele lehet. Készülj fel, de ne idegeskedj azért, mert egyik rokonod eltér a megbeszéltektől!

Szingli Oroszlán

Egy remek hétvége után lehangoló, hogy hétfőn hajnalban a Vénusz kilép az Oroszlánból. Ettől kicsit elhagyatottnak érezheted magad. Most nagyobb igényed lenne a dicséretre, ezért jobban is fogod értékelni, ha valaki figyelmes veled. Csütörtökön a Mars jegyváltása egy időzített bomba: családon belüli zűrzavart jelez. Számíts rá, de ne idegeskedj, ha egyik rokonod meglepő bejelentést tesz!

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

A hétvége nem mindig a pihenésről szól. Sokszor ezen a két napon akarjátok utolérni magatokat, és fáradtan kezditek a hetet. Neked szerencséd van, mert hétfőn hajnalban Vénusz, a kis szerencse bolygója belép a Szűzbe. Nem mindenki tud veled örülni. Szerencsére a párod örül a sikereidnek és annak is, ha nem lát olyan levertnek, mint korábban.

Szingli Szűz

Sajnos hétvégén nem szoktál pihenni, hanem ezen a két napon akarod utolérni magad, aztán meg csodálkozol, ha fáradtan kezded a hetet. Most szerencsés vagy, mert hétfőn hajnalban Vénusz, a kis szerencse és szépség bolygója belép a Szűzbe, s innentől szerencsésebbnek és szebbnek érzed magad. Sajnos nem mindenki tud veled örülni, de azért persze akadnak, akik értenek és értékelnek téged... - írja az Astronet.

Az összes jegy szerelmi horoszkópjáért kattints ide.