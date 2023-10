A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) idén is megrendezte az Európai Diáksport Napját - pontosabban az Aktív Iskola Programot a budapesti Honvéd atlétikapályán, ahol a bemelegítő és lelkesítő reggeli edzést Béres Alexandra fitneszedző, sportoló tartotta. A life.hu is ellátogatott a családias eseményre, ahol Béres Alexandrát is sikerült mikrofonvégre kapnia.