A fiatalabb korosztályok már Magyarországon is ünneplik a halloweent, sokszor az idősebb generációk legnagyobb bánatára és rosszallása mellett. Utóbbiak az USA tudatos kulturális terjeszkedéseként, a halottak napjának meggyalázásaként tekintenek mindenszentek előestéjének vidám bulijaira. A szakadék hatalmas, ám ennek oka csupán annyi, hogy az ünnep eredetét csak kevesen ismerik. Itt az alkalom, hogy a halloween eredettörténetének segítségével áthidaljuk ezt a generációs szakadékot.

A halloween a Samhain néven ismert ősi kelta fesztiválra vezethető vissza, amelyet a korabeli naptárak szerint november 1-jén tartottak. Úgy gondolták, hogy ezen a napon a halottak lelkei visszatérnek otthonaikba, ezért az emberek jelmezbe öltöztek és máglyát gyújtottak, hogy elűzzék a szellemeket.

A samhain jelentése gael nyelveken november, és az év első hónapját jelöli. A kelták két részre osztották az évet: télre és nyárra, melyek közül az első a tél. A samhain napja az októberről novemberre virradó éjszaka, tehát ez a nap jelentette náluk a nyár végét és a tél kezdetét, ekkor búcsúztatták az óévet és köszöntötték az újat, a gazdálkodás utolsó napja is ez a nap volt, amikor a gazdák eldobtak kapát-kaszát, de ugyanekkor emlékeztek meg a halottaikról is.

Október 31. éjszakája tehát az év legmágikusabb időpontja volt az ősi keltáknál, akik hitték, hogy olyankor a halottak démonok és gonosz tündérek képében jelennek meg, hogy elfoglalják az élő emberek testét, és abban éljenek tovább. Meg is tettek mindent, hogy ezt elkerüljék: hatalmas mulatságot rendeztek, melynek családi és közösségi részei is voltak. Töklámpásokat faragtak, melyek a szellemek ellen fegyverként szolgáltak, riasztó jelmezekbe öltöztek, örömtüzet gyújtottak, abban bízva, hogy így elvegyülnek a szellemek között, akik nem tudják maguktól megkülönböztetni őket. Zenészek és énekesek járták a házakat, akik dalaikért cserébe finom falatokat, némi italt kaptak a lakóktól.

Mindenszentek napját a 7. században IV. Bonifác pápa hozta létre. Az ünnep akkor még május 13-ára esett, ám III. Gergely pápa egy évszázaddal később áthelyezte november 1-jére, feltételezések szerint a pogány samhain keresztény helyettesítésére.

Az ősi pogány kelta halotti fesztiválból fennmaradt szokásokra építve a kereszténységre áttért írek október 31-én az elkárhozott, pokolra jutott lelkekért imádkoztak, így lett ez a nap mindenszentek előestéje, azaz All Hallow's Eve(ning), mely Írország kelta régióiból származik, és amelynek jelenleg használt formája úgynevezett összerántással keletkezett, s így lett belőle

.

Tehát október 31-én az elkárhozott lelkekről, november 1-én, az üdvözült lelkekről, november 2-án a tisztuló lelkekről emlékeznek meg.

Bár a halloweent Amerikából ismerjük, legalábbis a mai formájában, de ahogy azt láthatjuk, nem amerikai ünnep. A brit elnyomás és a nagy éhínség hatására az 1840-es években Amerikába vándorolt ír telepesek vitték magukkal a népszokásaikat is, így jutott el az ünnep az Egyesült Államokba.

1845-ben a 8 milliós ír lakosság fő táplálékát adó burgonyát megtámadta egy addig nem ismert, feltehetőleg Mexiókóból behurcolt, agresszív kórokozó, egy gombafajta, mely miatt már a földben fekete, rothadó masszává vált a teljes termés. Elsőre nem pánikoltak, máskor is volt már rossz termés és voltak tartalékaik, és elvethető gumók is. Ám a következő években megismétlődött a tragédia, de már a raktárakban álló krumpli is a fertőzés áldozata lett. Emiatt az ezt követő években Írországban közel kétmillió ember halt éhen, vagy éhezés miatti betegségekben, további kétmillió pedig kivándorolt az országból. Az írek azóta is hiszik, hogy az elnyomó angol hatalom szándékosan nem tett semmit értük.

A kivándorlók zöme Amerikába indult, úgynevezett „koporsóhajókkal” keltek útra. Nem véletlen az elnevezés. A drága jegy áráért az egykor rabszolgaszállításra használt rozoga bárkákon mnden 5. ír meghalt, mire eljutottak a nagy kontinensre.