Christian elmondta, hogy rengeteg mindenért csak le kell hajolnia, az ételei nagy része pedig növényekből áll. Talál gombát, hagymát, de még tengeri herkenytyűket is. Becslése szerint heti 50 fontot takarít meg az élelmiszeren. Csak olyan alapvető dolgokra költ, mint a kávé, a tej vagy a vécépapír.

A férfi akkor váltott életmódot, amikor a Covid-járvány kapcsán minden bezárt és ő sem tudott dolgozni. A bezárás alatt teljes mértékben az élelmiszerkeresésre összpontosítottam – idézi a Daily Star.

Rengeteg időm volt a természetben sétálni, és láttam, nagyon sokan gyűjtögetnek – emlékezett vissza.

Az étrendem nagy része gomba, sokkal jobban is szeretem, mint húst, ráadásul ez a táplálkozás teljesen fenntartható és nem kell azon aggódni, hogy valamit nem kapunk meg a boltban – ecsetelte, és azt is elmondta, az alapanyagok keresése némi óvatosságot is igényel, ugyanis nem mindegy, mit eszünk meg.

Christian az életmódjáról ma már heti rendszerességgel tart workshopokat, megmutatja az embereknek, hogyan találhatnak ehető dolgokat a természetben. A leggyakoribb, amiből főz és teljesen ingyen van, az a gomba, ami egyébként roppant egészséges, a hínár, a diófélék és gyümölcsök, valamint a gyógynövények, amelyeket szintén több féle módon fel lehet használni és még hasznosak is.