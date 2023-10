A legjobb sportolókat nem csak a teljesítményük miatt csodálják, sokan az öltözködésükkel, extravagáns stílusukkal is felhívják magukra a figyelmet. A sztárok és modellek mellett ők is képekesek befolyásolni a divatot.

Azok a fiatalok, akiknek még nem kiforrott az ízlésük, stílusuk szívesen vesznek példát kedvenceik öltözködéséről. Manapság azonban már nem csak a filmsztárokat vagy a divathetek kifutóit figyelik, a híres sportolók stílusát is másolják. A mérkőzésekre érkező sztársportolók, mint David Beckham, Patrick Mahomes vagy a Taylor Swifttel randizó Travis Kelce, gyakran pont úgy festenek egy NFL- vagy NBA-meccs előtt, mint a mozisztárok a vörös szőnyegen az Oscar-gála előtt.

A sportolók is próbálják megtalálni a saját stílusukat, keresik és próbálgatják azokat a ruhadarabokat, amik tetszenek nekik. Sokszor a legextrémebb daraboktól sem riadnak vissza, elég csak megemlíteni Dennis Rodmant, a híres kosarast. A helyzet itthon is hasonló, a háromszoros olimpiai bajnok úszónk, Hosszú Katinka Dior kézitáskája vagy a sokszoros fociválogatott Dzsudzsák csúcskategóriás Richard Mille karórája is jó példa arra, hogy legsikeresebb magyar sportolóktól sem állnak távol a menő darabok - írja a Vg.hu.