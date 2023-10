Rebecca Loos még 2004-ben került a címlapokra, amikor azt állította, hogy négy hónapos viszonya volt David Beckhammel, miközben a személyi asszisztenseként dolgozott Spanyolországban. A napokban a Netflixen megjelent Beckham című dokumentumfilm-sorozatban erről a botrányról is szó esik, amelyre Loos több ízben is reagált.

Bár a filmből nem derül ki, Beckham félrelépett-e, az állítólagos szerető - aki ma már teljesen más életet él, mint akkoriban - nem hagyta szó nélkül a látottakat.

Elmondása szerint nem is tudott a dokumentumfilmről, azon a napon, amikor felkerült a Netflixre, egész nap csörgött a telefonja, akkor tudatosult benne, hogy megint terítékre kerültek a múltbéli események.

Pár napig csendben tűrte a róla szóló híreket, cikkeket, de úgy döntött, hogy a családja, a gyermekei és a saját védelme érdekében, nem hagyja annyiban a dolgot és kiáll magáért. Elmondta, hogy egy dolog bántja az egészben: David úgy állította be magát, mintha ő lenne a szegény férj, akit rossz helyzetbe hoztak. Valójában ő az, aki rosszat csinált és miatta szenvedett hosszú ideig a felesége, de ezt ő nem ismeri be, hanem Rebeccát állítja be hazugnak.

Rebecca szerint az lett volna a korrekt, ha egyáltalán nem is említik ezt az időszakot a sorozatban, vagy ha elmondja Beckham, hogy volt egy nehéz időszak a házasságában, ami miatt sokat szenvedett a felesége, de sikerült belőle kilábalniuk. Ehelyett úgy csinál, mintha ő lenne az ártatlan, szegény férfi, akit behálózott egy idegen nő és kitalált róla hazugságokat - írja a Daily Mail.

Rebecca bánja, ami történt, de azt mondta hatalmas tanulópénz volt számára. Ma már nagyon boldog és kiegyensúlyozott életet él Norvégiában, ahol jógaoktatóként és orvosi asszisztensként dolgozik. Házas, három gyermek büszke anyukája.