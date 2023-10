Arról, hogy egy párna gusztustalanul besárgul a használója tehet. Álmunkban sokszor izzadunk, folyik a nyálunk, és a haj- illetve testzsírunkat is az ágyneműbe dörgöljük. Mivel - jó esetben - napi 8 órát nyugszik a fejünk egy párnán, fontos lenne a higiéniára is figyelmet fordítani.

Fabio Perrotta, a Dreams ágyakkal és ágyneműkkel foglalkozó angol üzletlánc kereskedelmi igazgatója elmondta, a párnák sárgulásáért több tényező is felelős, többek között az izzadság, a testápolók, az arckrémek és a poratkák felgyülemlése. Hozzátette, a férfiak párnái mindig rosszabbul néznek ki, mint a nőké és a gyerekeké.

„A férfiak kozmetikumai, mint a hajzselé vagy wax gyakran kerülnek a párnákra, ez pedig elszíneződéshez vezet. Ezen kívül a hormonális különbségek is szerepet játszhatnak, más a bőrük és másképp is izzadnak, mint a nők. A férfiak arcszőrzete is felelős lehet a párna erősebb elszíneződéséért, jobban beledolgozza a textilbe a kémiai anyagokat" - mondta a Mirrornak Perrotta. A szakértő hozzátette, szerencsére van egy nagyon olcsó és egyszerű módja, hogy kezeljük ezt a problémát.