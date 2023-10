Tóth Gabi egészen eddig hallgatott a válásáról , a legnehezebb időszakokban sem szólalt meg, nem reagált a pletykákra. Most először posztolt a történtekről közösségi oldalán, egyúttal új dalát is bemutatta, amiben feldolgozta a mögötte álló nehéz hónapokat.

Az énekesnő új dala az Átkozott nyár címet viseli, és az elmúlt időszak eseményei inspirálták. Gabi a dalt bejelentő posztjában először említette meg a válását. Azt írta, mindenhez két ember kell, a fontos döntések nem csak rajtunk múlnak.

„Nem akarom mentegetni magam, én is ember vagyok, néha hibázom, de az igazság az, hogy nekem általában a szívem diktál. Mindig is különc voltam, ez nem újdonság, ezért igyekeztem megtalálni azokat az embereket, akik ezt megértik és elfogadják. Hiszem azt, hogy helyre tudom hozni, amit elrontottam, amiben hibáztam. De, " Ez vagyok én"! Mindenhez két ember kell, nem csak rajtunk múlnak életünk fontos döntései. Ezzel a dallal szeretném elmondani azt, amit eddig nem tudtam, vagy inkább nem akartam. Most úgy érzem, ennek is eljött az ideje. A címadás nem véletlen, hisz azt üzeni, hogy az életünkben sajnos előfordulnak fájdalmas pillanatok, amiket nehéz megélni, viselni.

Ez a nyár kemény volt, de szerencsére az, amim van, az enyém, és nem veheti el tőlem senki. Szeretek alkotni, énekelni, táncolni, szeretek szeretni és boldog lenni, és másokat boldoggá tenni! Néha kívül találom magam a megszokott dolgokon, az írott vagy íratlan szabályokon, miközben pont a nyugalmat keresem, a békét.

Szeretettel küldöm a dalt azoknak, akik már voltak hasonló helyzetben egy nehéz döntés után, és persze azoknak, akiknek sokadszorra is sikerült felállniuk a padlóról. Nem vagytok egyedül, mindig van miért, kiért küzdeni, továbblépni..."



Gabi a bejegyzés elejére két sokatmondó idézetet is tett, mely új dalából származik:

„Itt hagytad hát nekem a zenét.

Mondd, hogy legyek így csendes feleség..?"

„Türelem, türelem.

Végy egy mély lélegzetet,

mindig lesz, ki magadért szeret."