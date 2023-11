Szinte mindannyian nosztalgiával emlékszünk vissza a menzás tejbegrízre és a gyerekeink is szeretik, de mi magunk nem biztos, hogy ugyanúgy el tudjuk készíteni.

Bár ha a főztünk nem is lesz teljesen olyan, mint az ovis, sulis tejbegríz, van recept, amivel megközelíthetjük. A Mindmegette - ahol a pontos receptet is megtalálod - kikísérletezte a leginkább hasonlító változatot, és annyit elöljáróban elárulunk, a felvizezés mellett némi margarinos kiegészítés és persze a cukrozott kakaópor a tetején segít elérni a menzáshoz leginkább közelítő tejbegríz ízt és állagot.

Az iskolai menzán a tejbegrízen kívül voltak olyan ételek, amelyek után mind a tíz ujjunkat megnyaltuk. Ilyen volt a lekváros bukta, a csokis piskóta vagy a csirkecomb rizibizivel. De voltak olyan fogások is, amit sok-sok év távlatából is legszívesebben elfelejtenénk. Ilyen volt például a finomfőzelék, amiért nem sokan álltak sorba kétszer, de a menzás tarhonyás hús és spenót is csak kevesek kedvence volt. A legkevésbé népszerű menzás ételekről itt írtunk.