Ég, viszket, csíp odalent – elsőre bizonyára azt gondoljuk, ha valakinek ilyen tünetei vannak, biztosan túl sokszor váltogatja a partnerét. Ám nem feltétlenül csak ettől lehetnek ilyen problémáink. A viszkető, égő diszkomfortérzés és a kóros hüvelyi folyás lehet akár a bakteriális vaginózis jele is.

A bakteriális vaginózis a hüvelygyulladás egyik gyakori formája. Ilyenkor a hüvely enyhén savas pH-ja lúgos irányba tolódik, a hüvely mikrobiológiai egyensúlya megváltozik, a Lactobacillusok száma lecsökken, és elszaporodnak a kórokozó baktériumok. A szövődmények elkerülése végett javasolt orvoshoz fordulni.

Igen ám, de honnan tudom, hogy biztosan bakteriális hüvelyfertőzésem van?

Érdemes tisztában lennünk a pontos tünetekkel, hogy tudjuk, mikor szükséges az orvosi segítség.

A bakteriális vaginózis a hüvelyfertőzés egyik gyakori formája. Ilyenkor a hüvely élettani pH-értéke lúgos irányba tolódik, a hüvely mikrobiológiai egyensúlya felborul, jelentősen lecsökken a védő hatású tejsavbaktériumok száma, és elszaporodnak a kórokozó baktériumok.

Ha kellemetlen, halszagú, híg és bőséges hüvelyi folyást tapasztalunk, amely fehér vagy szürkésfehér színű, tejsavószerű folyadék, akkor valószínűleg bakteriális vaginózisunk van.

A fertőzést ritkán kísérheti csípő, esetleg viszkető érzés. A fertőzés mellett nem igazán jellemzőek a gyulladás klasszikus tünetei, mint például a vörösség vagy a duzzanat.

Nem fekszem le fűvel-fával, akkor mitől van?

Nem is gondolnánk, de számos hétköznapi dolog közrejátszhat a bakteriális hüvelyfertőzés kialakulásában. Ilyen lehet például a gyakori partnercserén kívül az azonos partnerrel túlzásba vitt nemi élet, a túlzott stressz, a dohányzás, a hormontartalmú fogamzásgátlók szedése, a túlzott vagy elhanyagolt intimhigiénia, a nyilvános mellékhelyiségek használata, egy-egy antibiotikumkúra és még a tangaviselés is. Akár még a túlzott alkoholfogyasztástól, nem megfelelő öltözködéstől is kialakulhat a fertőzés.

A fertőtlenítő hatású hidrogén-peroxidot és tejsavat termelő tejsavbaktériumok számának csökkenése okozza azt, hogy a hüvelyi pH lúgos irányba tolódik.

Az irrigálással, indokolatlan hüvelyöblítéssel könnyedén ki lehet öblíteni a saját baktériumflóránkat. Antibiotikum-kúra mellé érdemes hüvelyflóra-helyreállító készítményeket is használni.

Most már tudom, hogy bakteriális vaginózisom van. Hogyan kezeljem?

A kezeletlen probléma a továbbiakban komolyabb szövődményeket, például méhnyálkahártya- vagy kismedencei gyulladást is okozhat. A bakteriális vaginózis könnyen visszatérhet, még a sikeres kezelés ellenére is. Ezt azonban megelőzhetjük, ha az előírt módon és ideig szedjük be a nőgyógyász által felírt antibiotikumot, és időnként megismételjük a hüvelyflóra-regeneráló kezelést.

Ha a szakorvos netán életmódbeli változtatásokat is javasolt, ezeket se hagyjuk figyelmen kívül! Várandósság idején pedig még körültekintőbben járjunk el, hiszen a nem megfelelő kezelés akár koraszüléshez vagy vetéléshez is vezethet.

Bakteriális hüvelyfertőzés esetén a kezelés nélkülözhetetlen eleme az antibiotikum szedése mellett a hüvely normál pH-értékének helyreállítása. Erre segítségül szolgálhatnak a patikában vény nélkül kapható, savas pH-értékű hüvelyflóra-regenerálók. A hüvelykrémek használata meggátolja a kórokozó mikroorganizmusok szaporodását, és elősegíti a saját Lactobacillus-flóra növekedését.

Vannak olyan készítmények, amelyekkel nemcsak rendbe lehet tenni a hüvelyünk pH-értékét, de megelőzhetjük velük a fertőzések kialakulását is. A hüvely védelmét biztosító saját tejsavbaktériumainkat a táplálásukat szolgáló prebiotikumok használatával erősíthetjük meg.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.