A legtöbben az évnek ebben az időszakában vásárolnak diót. Sokan kedvelik akrácsonyi süteménynek a zserbót, no és a diós bejgli is a legtöbb családban asztalra kerül. Azonban nem mindegy, honnan szerezzük be a finomságot, ugyanis sokan áron alul kínálják a nem ellenőrzött diót, ami hiába olcsó, nem biztos, hogy megéri.

A szakértők szerint idén jó, közepes diótermés várható, ám a hazai termesztők és árusok számára hatalmas konkurenciát jelentenek azok, akik a külföldről behozott, ellenőrizetlen körülmények között termelt diót árulják - figyelmeztet a novenyvedoszer.hu nyomán a Mindmegette. Az javasolják, mindenki alaposan nézze meg, honnan szerzi be a karácsonyi finomságok alapanyagát.

A dió - amelynek jótékony hatásairól itt írtunk - nem hiában örvend hatalmas népszerűségnek, nem csak finom, de nagyon egészséges is. A dió antioxidáns-tartalma igen magas, ez pedig hozzájárul a betegségek kialakulásának megelőzéséhez. A benne található zsírsavnak köszönhetően pedig a gyulladásos megbetegedések ellen is kitűnő.A dió omega-3-zsírsavban nagyon gazdag, ez pedig elengedhetetlen az egészséges érrendszerhez - a zsírsav ugyanis tisztítja az ereket. Sőt, a diónak vérnyomás- és koleszterincsökkentő hatása is van. A dióban található B- és E-vitaminok lassítják a bőr öregedését, illetve védik és táplálják azt. A dióból készült olaj is remek szépítőszer: csökkenti illetve lassítja a ráncok kialakulását.