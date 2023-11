Egy páros számára szombat este is véget ért a verseny a Dancing with the Starsban, csalódottan távoztak.

A Dancing with the Stars nagyszabású élő show-ja most is bőven tartogatott izgalmakat. A szabályok szerint ismét három páros került a veszélyzónába: Király Linda és párja, Csuti és párja valamint Radics Gigi és párja.

A zsűri Gigiéket mentette meg, a közönség pedig Király Lindáékra adta le a több szavazatot. A nézők úgy döntöttek tehát, hogy Csutiékat nem akarják már színpadon látni. Könnyek között búcsúztak.