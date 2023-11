Gergő rendszeresen foglalkozik diákokkal egy bátonyterenyei középiskolában, valamint motivációs előadásával járja az országot. Sokat beszélget gyerekekkel, akik a bizalmukba fogadták őt. Az énekes azt mondja, a tapasztalatai elkeserítőek.

„90%-ban olyan fiatalokkal beszéltem, beszélek, akikkel nem él együtt az apa, vagy épp valami rokonnál lakik, mert sem az anyja, sem az apja nem foglalkozik vele, vagy úgy nőttek fel, hogy azt kellett nézniük, hogy az apa vagy élettárs alkoholista vagy éppen szétveri az anyát, rosszabb esetben a gyerekeket is... vagy hogy 1-2 éven belül a sokadik férfi lép be az életükbe... vagy éppen nincs mit enniük, mert az apa nem viszi haza a pénzt. Katasztrofális gyermeki, családi sorsok vesznek körül minket... Az apák a legtöbb helyen nincsenek jelen a családban, mert hajnalban el mennek dolgozni és este érnek haza kimerülten, hogy legyen mit enni, így már semmire nincs idejük, erejük vagy kedvük, ráadásul nem tudnak elég pénzt keresni. Vagy éppen azért nincs otthon az apa, mert sokat keres, mivel folyamatosan hajszolja, hajtja a pénzt, ezer üzletbe vág bele, ezer helyre kell figyelnie és így pont a családjára nem tud figyelni, mert nem tud megállni. Ráadásul sok esetben nem tiszta módon keresik a sok pénzt, így a család még félelemben is él. Bár látszólag mindenük megvan, nincs örömük és békességük" — írja Gergő, majd az anyák helyzetére is kitér, akik szerinte egyedül vannak a problémáikkal, és közben megkeserednek, aztán így próbálják nevelni a gyerekeiket.