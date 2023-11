Az egyik legjobb módja annak, hogy ráhangolódjunk a karácsonyi időszakra az az, ha a dekoráció egyes elemeit magunk készítjük el. Egy ilyen „csináld magad" projekthez pedig tökéletes választás az adventi koszorú. A négy gyertyán kívül – ami kötelező – nyugodtan szabadjára engedhetjük a fantáziánkat és a kreativitásunkat, de ha szükségünk van némi inspirációra, mutatunk egy különlegesebb módszert az adventi koszorú elkészítésére, ami garantáltan az ünnepi asztal éke lesz.

Az adventi koszorú története

Az advent a várakozás időszaka, ezt szimbolizálják a gyertyák és valószínűleg ezért is alakult ki az adventi koszorú hagyománya. A rendelkezésünkre álló információk szerint Johann Hinrich Wichern, egy német lelkész volt az, aki először alkotott ilyen koszorút. Ő maga szegény családból származott, és a sok nélkülözés hatására úgy döntött, segíteni fogja majd a rászorulókat. Teológiai vizsgája után ezért visszatért szülővárosába, ahol egy korabeli árvaházat alapított a kiszolgáltatott gyerekek számára. Mivel a gyerekek a karácsony közeledtével egyre türelmetlenebbé váltak, és egyre többször kérdezgették őt arról, mikor jön a Jézuska, úgy döntött, gyertyák segítségével számolnak majd vissza a várva várt napig. Akkor ugyan még nemcsak a vasárnapokat szimbolizálták a gyertyák: összesen 28 darab került fel egy örökzöldekkel díszített szekérkerékre. A vasárnapokat vörös, a hétköznapokat fehér gyertyák jelezték. Idővel a szokás terjedt és egyszerűsödött, így pedig a háztartások részévé vált.

Így készítsük el magunk

Mivel szerencsére nincs túl sok szabály arra vonatkozóan, miként is kell elhelyezni a koszorún a gyertyákat, nyugodtan lehetünk kreatívak. Az adventi koszorú elkészítése akár lehet a család közös programja is, de csendes, meditatív, magányos tevékenységként is tekinthetünk rá, ha jobban szeretünk teljesen kikapcsolódni és elmerülni egy ilyen kézműves tevékenységben. Aki szeretné saját maga elkészíteni ezt a díszt, de nincs ötlete, annak mutatunk egy módot: kalaptartó dobozba is tehetjük a koszorút.

Amire szükségünk lesz:

Nekünk tetsző kalapdoboz

Celofán

Tűzőhab (vizes, ha élő virággal dolgozunk / száraz, ha szárított, vagy művirágokkal)

4 darab gyertya

Drót

Ragasztópisztoly

Selyemszalag

Növények és díszek

Íme, a Lakáskultúra videója a pontos instrukciókról:

