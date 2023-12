Ha december, akkor karácsony. Szinte nincs ember, aki ilyenkor a munka helyett ne inkább az ünnepi ajándékvásárlással töltené az idejét. Nyugalom: ha még nem szerezél be semmit, még arra is rengeteg időd van. Hétfőn nem érdemes hatalmas döntéseket hozni, a Szűz azonban örömmel foglalkozik majd az aprólékosságot igénylő tevékenységekkel, amiket amúgy is szeret. A Bikának nem árt az óvatosság, ha lehet, ne most kezdjen bele új dolgokba, hátrahagyva a jól beváltakat.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Hétfőn valamit nagy erőkifejtéssel szeretnél megoldani, de bármennyire is erőlködsz, egyszerűen nem megy. Állj meg egy pillanatra, lépj hátrébb egy lépéssel, és gondold át újra a stratégiát. Lehet, hogy egyszerűen csak nem jó helyen próbálkozol!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Hétfőn egy problémára vagy egy kialakult helyzetre valaki könnyű, kész megoldást kínálhat. Ám ennek ellenére se dobj el csapot-papot, mert nem biztos, hogy ez a tökéletes lehetőség. Nézz inkább utána alaposan mindennek, gondolkodj, nehogy a régi probléma helyett újakat generálj önkéntelenül is magad körül.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Hold hétfőn a Szűz jegyébe lép, ami igazán jó hír, mert szuper hatékonnyá teszi a munkát, ügyintézést, takarítást. Hétfőn tehát igazán flottul haladsz minden mára tervezett feladattal, és látványosan nagyot lépsz előre.

