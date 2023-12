Egyszerű és gyorsan megvan, ráadásul ha egészséges fogás is a zöldbabfőzelék fasírttal. Nyáron érdemes friss zöldbabot választanunk, de most, télen a fagyasztott is tökéletes lesz. Azt, hogy pontosan mit kell beszerezned hozzá, és hogy miként késztsd el, a Mindmegette videójában meg is nézheted.

A zöldbab azonban nem csupán finom, egészséges is, igazi vitaminbomba. A-, C-, D-, E-és K-vitaminban dús, de nyomelemekben is gazdag, ha gyakran fogyasztjuk, a szervezetünk csak profitálhat belőle.

Kutatások szerint jótékony hatással van a koleszterinszintünkre, így segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket, stabilizálja a cukorszintet, nagy mennyiségben történő fogyasztása sem okoz inzulincsúcsokat, és kutatások szerint a légzőszervi problémákon is segíthet.

