Szabó Gyuri bácsit, a bükki füvesembert nagy tudása, legendás személyisége és híres felfedezése, a cukorbetegség elleni tea tették ismertté. Teakeverékei és kivonatai saját receptjei, több generációs családi örökség és tapasztalat alapján készültek és jelenleg is készülnek minőségi gyógynövényekből.

„Mi csak abban segíthetünk, hogy megmutassuk a helyes utat"

Az emberek manapság már könnyebben bekapnak egy gyógyszert, mint az őket körülvevő természet felé fordulnának. Nem is annyira ismerik a terméseket, növényeket, gombákat, a mai felgyorsult világban már nem járnak annyit kirándulni. Ám Gyuri bácsi és családja célja az volt, hogy újra megtanítsák hogyan lehet apróbb és nagyobb bajokat egyszerű, házi módszerekkel orvosolni, hogyan lehet betegségeket megelőzni, életünket meghosszabbítani.

Mi csak abban segíthetünk, hogy megmutassuk a helyes utat – nyilatkozta Lopes-Szabó Zsuzsa Gyuri bácsival közösen írt könyvükben A bükki füvesember gyógynövényei című könyvben.

A modern gyógyszerészet története A növények hatóanyagainak felismerése és kivonása a XIX. Század elején kezdődött. A mákból kivonták a papaverint, az örménygyökérből az inulint. A fehér fűz adta a szalicilsavat, az aszpirin alapanyagát, melyet először 1860-ban állítottak elő laboratóriumban, mesterséges módon. Innen számítjuk a modern gyógyszerészet történetét.

Gyuri bácsi nagymamája gyógyító asszony volt. Hamar híre ment, hogy az asszony érti a füvekkel való gyógyítást, sokszor jöttek hozzá tanácsért, segítségért az utcabeli szegény emberek. Emberen, állaton egyaránt tudott segíteni. A család egész évben gyógyteákat ivott, melyeket az asszony főzött. A füvesember tehát tudását tőle tanulta.

Ma is emlékszem szavaira, tanácsaira, ma is úgy gyűjtöm a növényeket, ahogyan azt tőle tanultam...Rajongok a természetért, tavasztól-őszig járom az erdőt-mezőt. Hiszek benne, hogy a növényekben minden nyavalyára megtalálható a gyógyír, és hogy egészségünkért mi magunk tehetünk a legtöbbet. – mesélt Gyuri bácsi A bükki füvesember gyógynövényei című könyvében.

Gyuri bácsi emlékére életrajzi könyvvel készül lánya

Lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa egy életrajzi könyvvel készül édesapjára emlékezve. A könyv 2024 áprilisában fog megjelenni. Gyuri bácsi eltávozása óta a szeretet és a mély fájdalom, a hiányérzet az, ami fennmaradt a családban.

Ami nem változott a magánéletben, a családban, az a szeretet, amit érzünk iránta. „A gyász nem múlik el, csak benövi az élet" – olyan szép ez a gondolat, és nagyon igaz, a készülő könyvemet is ezzel kezdem – magyarázta Zsuzsa.

Az immár vállalkozás vezető hölgy célja a könyvvel, hogy apjára örökké emlékezzenek az emberek. Rendkívül személyes jellegű lesz a kiadvány Zsuzsa elmondása alapján, itt most konkrétan nem a gyógynövényekről lesz szó, hiszen ezek megjelentek a szakértő tudásával, véleményével együtt az eddigi könyvekben. Ez egy életrajzi könyv lesz, családi anekdotákkal, családtörténettel, de benne van a Györgytea is, hiszen élete utolsó részében jókora részt foglalt el a gyógynövényes tevékenység, gyógyítás is.

„Ő soha nem öregedett meg"

Azt akartam, hogy az emberi oldalt lássák. A bölcs, sokat tudó Gyuri bácsi mögött azt az embert, akiben annyi spiritusz volt 94 éves koráig, hogy három embernek elég lenne. A vállalkozó szelleme, a kitartása az, amit tanulni lehetett tőle, és ezzel zárom a könyvet is, hogy apám soha nem gondolkodott azon, hogyan kellene jól megöregedni, mert soha nem öregedett meg – fejtette ki Zsuzsa.

Gyuri bácsi életfelfogásából, példaértékű kitartásából, motiváltságából és ambícióiból lánya is örökölt, hiszenúgy véli, hogy ami igazán meghatározza korunkat, az szívünk fiatalsága.

–Nem, hogy meg tudom őrizni ezt az örökséget, de belém van kódolva. Fiatalabbnak érzem magam, mint amit a számok mutatnak. Nem akarok szembesülni vele, hogy megöregedtem, vagy meg fogok öregedni – mert nincs jelentősége, hogy hány éves az ember, ha úgy érzi, hasznára tud lenni a világnak. Élvezi, hogy reggel felkel és lesz dolga, vagy egyszerűen örül neki, hogy milyen szépen süt a nap – adta át gondolatait az írónő.