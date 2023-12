A karácsony legjobb része adni és kapni, ám nem kell több tíz-százezreket költeni egy-egy ajándékra. Amit könnyen, egyszerűen el tudsz készíteni és szívből jön, az már boldoggá teszi a másikat, főleg, ha személyre szóló ajándékot tudsz csinálni. Adunk pár tippet arra is, miket szerezhetsz még be az utolsó előtti pillanatban könnyen és gyorsan.

Otthon elkészíthető apróságok

Ha kisgyereknek kellene valami apróság és nem rettensz vissza a varrástól, akkor például zokniból rövid idő alatt készíthetsz cicát, baglyot vagy másféle állatfigurát. Nézz körbe a játékboltok polcain is, biztos találsz a legkisebbek kedvére valót.

A házi készítésű kuponokban az a legjobb, hogy személyre szabottan variálhatod őket és csak a képzeleted szab határt az elkészítésében. Vállalhatsz mosogatást, gyerekfelügyeletet, kutyasétáltatást, sütemény sütést vagy masszást egyaránt, amit csak szeretnél és aminek az ajándékozott is igazán örülne.

Apró cetlikre írhatsz fel jókívánságokat, motivációs, tréfás idézeteket, saját gondolataidat, érzéseidet, és közös emlékeket is, melyeket egy befőttes üvegbe zárva adhatsz át. Garantáltan mosolyt csalsz vele az ajándékozott arcára, mikor olvassa őket. Ehhez készíthetsz házilag fürdőgolyót, aminek az alapja a szódabikarbóna és az illóolaj.

Ajándékkártya

Az utalvány is szuper ajándék lehet, ha végleg kifutottál az időből. A könyvesbolttól kezdve a műszaki áruházon át bárhol megváltható és felhasználható online is. Általában 1-3 éven belül vásárolhatja le az ajándékozott, arra, amire valóban szüksége van. A Media Marktban 1000 forinttól szabadon írhatod fel az ajándékkártya összegét, míg a Libriben 10 000 forinttól kapható.

Belépők és workshopok

Ha igazán ismered azt, akit megajándékozol, kereshetsz páros elfoglaltságot is számára, hogy igazán emlékezetes maradjon az élmény. Meglepheted egy páros wellness belépővel, mozi és színházjegyekkel vagy koncertbelépővel. A különböző workshopok szintén színes választékot kínálnak a tányérkészítéstől a főzésen át a lakásfelújításig, már 5000 forinttól. Arra viszont figyelj, hogy lehetőleg olyan időpontra válts jegyet, amikor el is tud menni.

Online megvásárolható termékek

Kamaszoknak és felnőtteknek egyaránt jó ajándék lehet néhány e-könyv, egy magazin, hírlap vagy streamingplatform-előfizetés is. Ugyanakkor megveheted az online adatbázisban elérhető videójátékok egyikét is, mivel a Steam és a G2A is örök hozzáférést biztosít a későbbiekben.

Fényképvariációk

Jó ajándék lehet szülőknek, nagyszülőknek egyaránt egy fotóalbum, fotókönyv vagy fotókollázs, de készítenek már egyedi kártyapaklit, kirakót, karácsonyfadíszt és naptárat is. Mi több, ha ügyes vagy, akkor egy nyomtatóval a jó részüket magad is elkészítheted, maximum egy albumra vagy keretre lesz hozzá szükséged.

A hagyományos fényképalbumok (10x15 cm) közül a 32-200 oldalas kötetek ára az eMAG oldalán megközelítőleg 2000 forinttól indul. Képkeretekből vannak hagyományosak, több képkeretből állók illetve fa vagy óra köré rendezettek egyaránt. Ezek ára igen változatos, az eMAG oldalán 600 forinttól 15 ezer forintig biztosan találsz köztük kedvedre valót.

A fotóidból ugyanakkor egy zenés videós összeállítást is készíthetsz a regisztrációt követően egyszerűen például a Promo (korábban Slide) oldalán.