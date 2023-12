Korábban rossz szemmel néztek azokra, akik egy bizonyos életkorig nem kötöttek házasságot, ma azonban már egyre többen élnek szingliként. A jelenség mellett nem lehet szó nélkül elmenni, így már az egyedülállóknak napjuk is van: november 11-e. Ennek apropóján kutatás is készült, amelyből kiderült, hogy a szingliknek – életkortól függően – melyek a fő szempontjaik a lehetséges partner kiválasztásánál és milyen nehézségeik adódnak a párkeresésnél.

Minden korosztálynak másképp nehéz

Nem a kor számít a párkeresésben, hanem a hozzáállás. El kell fogadni, hogy más ismerkedni huszonévesen, és más negyven, avagy ötven felett. Bár azt hinnénk, a fiataloknak könnyebb dolguk van, ez nem feltétlenül igaz, sőt csupán arról van szó, hogy más-más nehézségekbe ütköznek a partnerük megtalálásakor.

Miközben a fiatalabbak rugalmasabbak lehetnek, ugyanakkor kevésbé tapasztaltak. Az idősebbeknél viszont konkrétabb elképzelések is kialakulhatnak, ami nem csupán komplikációkat, de nehézségeket eredményezhet. Ugyanis minél több év tapasztalat áll valaki háta mögött párkeresés terén, annál tudatosabb, és jó esetben az énképe is jobban a helyén van, ami szintén megkönnyítheti a dolgát.

A szinglilét, mint kényszerállapot

A Randivonal társkereső oldal Dr. Rövid Irén szociológussal végzett közös kutatást, amelyben 1600 különböző nemű és életkorú online regisztrált társkereső válaszai alapján kiderült, hogy az emberek zöme nem azért él egyedül, mert az a vágyott életforma. A felmérés arra is rávilágított, hogy a fiatalabbak pesszimistábbak a párkeresés terén, a nagy Ő-ben pedig tízből csupán ketten hisznek. „Bár az adatok alapján nem tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy a szinglilét leginkább egy kényszerállapotot jelent, de mintha arra utalnának, hogy mégsem olyan jó egyedül, pár nélkül élni" – mondta el Dr. Rövid Irén, az első magyar szinglitérkép készítője.

A „kis népszámlálás" adataiból az is kiderült, hogy akik tartós párkapcsolatban, különösen házasságban élnek, elégedettebbek az életükkel, és gyakrabban érzik magukat mindig vagy többnyire boldognak, mint a szinglik – tette hozzá a szociológus. „A szingliléthez nagyon sok tévhit, előítélet társul, mintha ez egy vágyott, választott élethelyzet lenne, pedig az egyedülállók többsége szeretne párkapcsolatot, keresi a párját" – nyilatkozta a kutatás kapcsán Simon Bernadett a Randivonal marketingigazgatója.

Túlzott elvárások és önmegvalósítás állnának a szingliség hátterében?

Ahogy a szingliséget nem egyformán élik meg az emberek, úgy az ok is más és más, ami a szinglilét hátterében áll. A kutatásban résztvevők szerint a jövendőbeli párunkkal szembeni túlzott elvárások, a saját célok előtérbe helyezése és a karrierépítés befolyásolhatja leginkább a szinglik számának alakulását. A férfiak az előbbieken túl még az anyagi biztonság megteremtése iránti vágyat helyezték a lista elejére, ezzel szemben a nők inkább arról számoltak be, hogy a túl kevés potenciális jelölt okozhat még nehézséget számukra.

A közösségi média teremti meg a normát?

A közösségi média felületein keresztül óhatatlanul is találkozhatunk olyan tartalmakkal, amelyek ismert emberek, celebek, influenszerek párkapcsolatainak alakulásával foglalkoznak. A szakítás, a válás és a párkapcsolati nehézség így akaratlanul is „beférkőzhet" a mindennapjainkba, mégis talán meglepő, de a megkérdezettek szerint ez határozhatja meg legkevésbé azt, miért van ennyi szingli napjainkban.

Legkevésbé a 20–39 évesek hisznek a nagy Ő létezésében

Bár a legtöbben vágynak kapcsolatra, csupán minden ötödik párkereső van meggyőződve arról, hogy az igazi létezik, és meg is fogja találni. Mások úgy gondolják, hogy az igazi nem létezik, hanem azzá kell válni. A felmérés szerint a negyven felettiek, főleg a nők optimistábbak és minél fiatalabb valaki, annál kevésbé érzi magát elég jónak a pártaláláshoz, holott ennek épp az ellenkezőjét gondolnánk.

Ilyen az ideális társ a párkeresők szerint

A felmérés során az is kiderült, hogy szinte minden megkérdezett megbízható, nyitott, intelligens társról álmodozik, akivel megélheti az igazi szerelmet. A fiatalabb korosztálynál a férfiak számára az számít a legkevésbé, hogy többet keressen nála a párja, míg a nők a titokzatosságot nem preferálják feltétlenül. Meglepő, hogy a nők számára fontosabb a szenvedély, mint a férfiaknak, a kompromisszumkészség és a humorérzék azonban mindkét nem listáján előkelő helyre került. A 40-esek és idősebbeknél a közös gyermekvállalás lehetősége került a legkevésbé fontos elvárások közé, ez egyrészt az életkorból is adódik, valamint abból is, hogy többségüknek valószínűleg született már gyermeke.

Bár a párkeresés izgalmas, néha túl nagy terhet ró az egyedülállókra. Ha belefogunk, nem árt, ha végiggondoljuk, mely tulajdonságokhoz ragaszkodunk, melyek esetében vagyunk kompromisszumkészek, és mik a kizáró okok. Ez a fejünkben lévő lista és a kellő önismeret megóvhat bennünket a meggondolatlan kapcsolatoktól és attól, hogy néhány hét vagy hónap után újra a szinglik táborát erősítsük.