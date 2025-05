Teszteld magad! Te átmennél a matekérettségin?

A tanulók egyik legnagyobb kollektív szorongásgenerátora nem az irodalom, nem is a nyelvtan, és még csak nem is a kémia – hanem a jó öreg matematika. A matekérettségi már évtizedek óta a diákok legrettegettebb mumusa, amitől még azoknak is izzad a tenyerük, akik egyébként a szorzótáblát álmukból felkeltve is fújják.

Neked is van valamilyen matekérettségi traumád?

Matekérettségi = trauma?

Valószínűleg nincs olyan felnőtt ember ebben az országban, akinek nincs legalább egy rossz matekórás emléke. Egy csúnyán félresikerült felelés. Egy dolgozat, amiben az x helyére egy „nem tudomot" írtál. Vagy egy tanár, aki egyetlen szemvillanással el tudta azt érni, hogy többé ne kérdezz semmit. A matek, valami rejtélyes oknál fogva, sokunk számára nem a logika csodája lett, hanem egyféle mentális aknamező.

A számok nem hazudnak – Csak néha ijesztőek

Pedig a matek alapvetően logikus. Ha érted, menni fog. Ha nem, akkor olyan, mintha egy sivatagban baktatnál iránytű nélkül. Az érettségi feladatsor pont ezért nehéz: nem azért, mert lehetetlen, hanem mert kevés elég hozzá, hogy teljesen elveszítsd a fonalat. Egy kis figyelmetlenség, egy kis pánik, egy elfelejtett képlet – és máris mínusz tíz pont, vagy egyes, szorozva a reménytelenséggel.

2024-től pedig a matematika érettségiben több a szöveg, kicsit több a gondolkodtatós rész, kevesebb a „számoljuk ki és kész”. A hangsúly az értelmezésen van. Magyarul: ne csak számolj, gondolkozz is. Ijesztő, mi?

Te meg tudnád oldani?

Na, most jön a lényeg. Felnőtt fejjel, évekkel az érettségi után, vajon átmennél még egy középszintű matekérettségin?