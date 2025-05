Sokan félnek a matekérettségitől, pedig a számtan tudománya igazán érdekes tudományág. Egy turpis műveltségi kvízzel fény derülhet rá, vajon mi átmennénk-e a megmérettetésen. A tesztet korábbi érettségi feladatok alapján állítottuk össze, hogy a kvíz igazi kihívást jelentsen. Vajon mennyire maradtak meg a matematikai alapfogalmak?

Átmennél matekérettségin? Teszteld tudásod!

Forrás: Getty Images

Matekérettségi mérlege: mennyire sajátítottuk el a logikai gondolkodást?

A matematika az egyik leginkább félreértett tantárgy, hisz elsőre nem mindig tiszta, milyen módon segíti hétköznapi életünket a deriválás, vagy épp a kétismeretes egyenlet. Pedig ez az egyik legfontosabb készségfejlesztő tárgy, mely megedzi a gondolkodást, logikát.

Ezek a logikai feladatok segítenek a bonyolult feladatok megoldásában, de például a tájékozódásban is hasznosak lehetnek.

Az érettségi 2025-ös eredményei egyelőre váratnak magukra, addig is korábbi matekérettségi feladatok megoldásával feleleveníthetjük tudásunkat. Vajon most is átmennél matekérettségin? Töltsd ki a tesztet, és mindjárt kiderül!