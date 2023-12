2023 is bővelkedett a váratlan, megdöbbentő, felfoghatatlan halálesetekben. Elhunyt többek között Matthew Perry, Tina Turner, Sinead O'Connor... Tekintsünk hát vissza erre az évre, összegyűjtöttük, hogy mely hírességektől kellett búcsút vennünk.

Lisa Marie Presley

A legenda, Elvis Presley és Priscilla Presley lánya január 13-án, 54 éves korában hunyt el. Szívmegállását valószínűleg a drogok, gyógyszerek és a drasztikus fogyókúra miatti legyengülés okozhatta. A híresség egy Los Angeles-i halt meg, néhány órával azt követően, hogy mentővel a sürgősségi osztályra vitték.

Lisa Marie hasonlított apjára kisugárzásában, arcvonásaiban, mély, búgó hangjában, és karrierjében is követte őt: a kétezres években saját rockalbumot jelentetett meg, fellépett mások mellett Pat Benatarral és Richard Hawleyvel is.

Tina Turner

83 éves korában, hosszú betegeskedés után, Zürich közeli otthonában hunyt el Tina Turner legendás amerikai énekesnő. A tizenkétszeres Grammy-díjas énekesnő és színésznő Anna Mae Bullock néven született Tennessee államban, 1939. november 26-án. Az énekesnő élete utolsó szakaszában úgy nyilatkozott, hogy nem fél a haláltól és szeretné, ha emlékeznének rá.

Tony Bennett

Júliusban hunyt el Tony Bennett. A legendás jazzénekes 96 éves volt. A zenész augusztus 3-án lett volna 97 éves. Halálhírét a szóvivője, Sylvia Weiner jelentette be az Associated Pressnek. Az énekes New York-i otthonában halt meg. 2016 óta küzdött az Alzheimer-kórral.

Sinéad O'Connor

56 éves korában, júliusban elhunyt a legendás ír énekesnő, a Grammy-díjas Sinéad O'Connor. Számos öngyilkossági kísérlete után 2015-ben nyilvános búcsúlevelet is írt, többször nyíltan beszélt mentális betegségéről. Halála előtt Shane nevű fiáról posztolt, aki 2022-ben lett öngyilkos.

Matthew Perry

Ötvennégy éves korában, október 28-án elhunyt Matthew Perry kanadai-amerikai színész, aki az 1990-es években a Jóbarátok című tévésorozattal, Chandler Bing szerepében vált híressé. Az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában a jakuzziban találtak rá: belefulladt.

Perry őszintén és nyilvánosan beszélt kábítószer- és alkoholproblémáiról, miután 1997-ben először elment rehabilitációra egy jetskibaleset utáni fájdalomcsillapító-függőség miatt. Később 2001-ben és 2011-ben ismét rehabilitációra szorult, 2016-ban azt nyilatkozta, szenvedélybetegsége miatt nem emlékszik a Jóbarátok három évadának forgatására, holott a kamerák előtt sosem volt szerek hatása alatt, viszont saját bevallása szerint gyakran komoly másnapossággal és elvonási tünetekkel küzdött. Erről itt írtunk korábban.