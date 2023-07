A Daily Mail azt írja, a legenzás zenész augusztus 3-án lett volna 97 éves. A halál pontos okát egyelőre még nem tudni. Halálhírét a szóvivője, Sylvia Weiner jelentette be az Associated Pressnek. Az énekes New York-i otthonában halt meg, 2016 óta küzd az Alzheimer-kórral.

Bennett 1951-ben érte el első listavezető pozicióját a "Because of You" című sláger feldolgozásával. Két sikeres album után az I Left My Heart in San Francisco című dallal vált világszerte ismertté 1962-ben.

Utolsó nagy sikerét 2014-ben érte el, amikor Lady Gagával közösen kiadta a Cheek to Cheek című Grammy-díjas jazz lemezt - írja a Wikipedia.