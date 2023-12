Bár a legtöbben még dolgoznak a héten, már mindeki a közelgő ünnepre fókuszál. Így meglehetősen nehéz jól teljesíteni, pedig muszáj még összeszedni magunkat és állni a sarat. Az Ikreket nosztalgikus hangulat kaphatja el, a Halak szertartásosan készül a karácsonyra, a Vízöntőnek pedig meg kell próbálni toleránsnak lenni. A Baknak közeleg a szülinapja is, így duplán ünnepel, ami nem is olyan biztos, hogy könnyű számára, ugyanis nehezen mutatja ki a meghatottságát. A Szűzet elképzelhető, hogy megdicsérik, ám ő biztosan nem bízza el magát, számára a szolgálat természetes.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A karácsony előtti heted úgy indul, mintha lassított felvételt néznél: kérdezel valamit, és csak órákkal később kapsz választ. Ez most kivételesen nem bosszant fel. Szerdától van esély a felgyorsulásra. Ha még az utolsó napokra maradt bármi, amit meg kell venned, keresd a legolcsóbb forrást! Szombattól nosztalgiázós hangulat uralkodik el rajtad, ami meghitté teszi a karácsonyt.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Hétfőn, pénteken és vasárnap is lesz olyan fényszög az égen, amely téged támogat. Képzeld el, hogy mész az úton este, és az út szélén álló lámpák egy kört világítanak meg. Ezek között rövid sötét szakaszok vannak, amelyeket azért tudsz átvészelni, mert tudod, hogy mindjárt jön a következő fénykör. Szóval bírd ki akkor is, ha nem sikerül minden azonnal! Ettől lesz szép a karácsonyod.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Bolygód, a Merkúr hátrál és szombaton visszalép a Nyilasba. Eszerint a szokottnál is többet emlegeted a régi karácsonyokat. Vigyázz, nehogy valakinek az agyára menj ezzel! Észre sem veszed, és megbánthatod azt, aki csak hallásból ismerheti a múltadat. Be kell kalkulálnod, hogy karácsony környékén mindenki érzékenyebb. A tapintat most fontosabb, mint máskor.

A többi jegy heti horoszkópját itt olvashatod el.