Még mindig nagyon kedvező bolygóállások támogatnak a célok elérésében. S mivel nagyon közeleg az év vége, most már egészen biztosan tapasztalható az év végi hajrá is. Pénteken ugyanakkor fáradhatatlannak érezheted magad.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Pénteken szerencsés bolygóállások segítenek. Még a Bak jegyében jár a Hold, és szinte fáradhatatlanná tesz. Ha eddig lemaradásban is voltál, a mai napon szinte biztosan utoléred magadat. Az év végi hajrában gőzhengerként hajtasz előre, és egyben lelkesíteni is tudod a többieket. Kos havi horoszkóp

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Sok teher nyomja a válladat: az összes családtag rád tart igény, szinte szétszednek a kéréseikkel, és a munkahelyeden is a rajtad van a terhek többsége. Próbálj meg kicsit leadni a feladatokból, ha teheted, vagy pedig szorítsd össze a fogad, és tudd le a feladatok nagyját még ma! Bika havi horoszkóp

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Pénteken ki kell állnod valakiért, akit szeretsz. Ha nem is adsz mindenben igazat a másiknak, az a legfontosabb, hogy mások előtt megvédd őt! Négyszemközt persze el kell mondanod a kételyeidet. Így segítesz is neki, meg igazságos is leszel egyben.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Jó lenne, ha pénteken túl tudnád tenni magadat a sértettségen. Közeledj nyitott szívvel azok felé, akikkel az elmúlt napokban esetleg összevesztél. Nem érdemes kockáztatni a régi barátságokat, a jó kollegiális viszonyt, a párkapcsolatot pedig aztán végképp nem. Rák havi horoszkóp

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Nehezebb pénteken pontosan belőni a dolgokat, de kitűnően alkalmazkodsz a váratlan helyzetekhez. Még arra is alkalmad nyílik, hogy megmutasd a kreativitásodat. A Bak Hold és Merkúr pedig segít abban, hogy csupa megvalósítható ötleteid legyenek.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Bak jegyben járó bolygók kedveznek neked. Most igazán sikeres nap vár rád: amit eddig elmulasztottál vagy nem volt lehetőség elintézni, azt akadályok nélkül véghez viheted. A jó szót se tagadd meg attól, aki a segítségedre lehet!



