Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Hold már átlépett a találékony és eredeti Vízöntőbe, ami azt jelenti, hogy vidámság és a szórakozás fogja körbeölelni a szombati napodat. Mit szólnál hozzá, ha szerveznél a barátokkal egy elő-karácsonyi vacsorát? Jól teszed, ha most nem egyedül, hanem emberek társaságában töltöd az idődet. Ha pedig még keresed a párodat, a harmadik adventi hétvége akár meg is hozhatja számodra az igazit.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Használd ki a szombatot és fordítsd elég időt a pihenésre, karácsonyig ugyanis szinte biztos nem lesz már rá időd. Tervezz például kirándulást vagy foglalkozhatsz csak magaddal. A lényeg, hogy pihenj, sportolj vagy vonulj el egy kicsit a társaságtól.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szombaton egy váratlan találkozás boríthatja fel a rendet, emiatt először negatív érzéseid lesznek vagy talán is el is bizonytalanodsz. Hidd el, most igazán nincs miért aggódni! A dolgok jó irányba indulnak el körülötted.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A hétvége és a közelgő ünnepek nosztalgikus hangulatba keríthetnek, amelyek segítenek visszarepíteni a gyerekkorodba. Hidd el, te is nagyon könnyedén meg tudod teremteni a karácsonyi csodát a családodnak.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Ne ülj otthon ezen a hétvégén, mozdulj ki, érezd jól magad a barátaid társaságában. Érdekes benyomások érhetnek, amelyek hatással lesznek a világnézetedre is. Van valami, ami most különösen felkelti az érdeklődésedet. Ez később még jól jöhet...

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Olyasmivel ütheted el az idődet szombaton, ami másnak kellemetlenséget okozhat. Amikor erre ráébredsz, a lelkiismereted nem hagy majd nyugodni. Hidd el, nem lehet és nem is kell minden esetben mások érdekeit a sajátod elé helyezni.

