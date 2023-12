Bár a kifejezést általában azokra a férfiakra használják, akik eltúlozzák a tüneteiket, amikor rosszul érzik magukat, Jenna Hope táplálkozási szakértő - aki rendszeresen szerepel a This Morning című műsorban - azt állítja, hogy nem mítoszról van szó és nem is színlelésről – derül ki a Mirror cikkéből.

A női immunrendszer erősebb

Fájdalmas ezt kimondanom, de a férfi influenza valódi. A férfiak tényleg sokkal jobban szenvednek, mint a nők, amikor betegek – magyarázta a szakértő.

Kifejtette, hogy a női immunrendszer erősebb a magasabb ösztrogén- és progeszteronszint, és az alacsonyabb tesztoszteronszint miatt.

– Ha megvizsgáljuk a bizonyítékokat, azt találjuk, hogy a női immunrendszer valójában erősebb, mint a férfi immunrendszer. A magasabb ösztrogén- és progeszteronszint (amelyből a nőknek több van) növelheti immunsejtjeink hatékonyságát – tette hozzá az egészségügyi szakértő.

Jenna arra is rámutatott, hogy a férfiak tesztoszteronszintje magasabb, ami hatással van az immunrendszerre, így nagyobb eséllyel betegszenek meg.

Tudjuk, hogy a tesztoszteron szerepet játszik az immunrendszer elnyomásában. Tehát a férfiaknak nem csak az immunitást elnyomó hormonból van több, hanem az azt támogató hormonokból (ösztrogén és progeszteron) is kevesebb.

Hiányzik a férfiakból az immunerősítő ösztrogén

A férfiak jobban érzik a megfázás és az influenza hatásait - fejfájás, torokfájás, fájó végtagok -, mint a nők, és nehezebben is lesznek rajta túl.

Ezt támasztja alá a Harvard Egyetem egyik tanulmánya is, amelyben a tudósok megállapították, hogy a férfiak hátrányban vannak a betegségekkel szemben, mivel hiányzik belőlük az immunerősítő ösztrogén.

Ezt az elméletet egereken tesztelték, és megállapították, hogy az ösztrogén meggyógyította őket a bakteriális tüdőgyulladásból. Amikor a nitrogén-oxid-szintáz enzim termeléséért felelős gént eltávolították, az egerek elvesztették a fertőzéssel szembeni ellenálló képességüket. Ez arra utal, hogy a férfiak könnyebben elkapják a vírusokat, mint a nők.

Immunerősítő vitaminok, védőoltás és a jó alvás lehet a megoldás

Egy másik, a BMJ orvosi folyóiratban megjelent tanulmány is alátámasztotta a férfi influenza gondolatát. Megállapította, hogy a vírusos légúti fertőzés tüneteivel küzdő férfiak immunválasza gyengébb volt, ami tovább tartott és súlyosabb volt, mint a nőké.

A Benenden brit magán-egészségbiztosító szerint a férfiaknak védekezni kellene az influenza ellen. Azt tanácsolják, hogy a téli hónapokban fogyasszanak immunerősítő vitaminokkal teli ételeket, például áfonyát, kelkáposztát, céklát, fokhagymát és gyömbért.

Azt is javasolják, hogy a téli hónapokra adassák be az influenza elleni védőoltást. A férfi influenza elleni egyéb taktikák közé tartozik a jó éjszakai alvás is. Ez segít szabályozni a hormonokat és fenntartja az egészséges immunrendszer működését.