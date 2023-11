A szívinfarktus rizikófaktorait a magas koleszterinszinttől a magas vérnyomásig szinte mindenki kívülről ismeri, arról azonban még nem hallottunk, hogy a téli influenza is hajlamosító tényező lehet. Egy kutatás kimutatta, hogy a vírussal fertőzött betegek hatszor nagyobb eséllyel kapnak szívrohamot egy héten belül.

Az influenzafertőzés elleni küzdelem megterhelheti a szívet, mivel az immunrendszer megpróbálja leküzdeni a vírust - mondta el Dr. Bruno Silvester Lopes, a Teesside Egyetem mikrobiológiai oktatója az Expressnek.

Ez belső gyulladáshoz vezet, ami megemelheti a vérnyomást, és ez a legrosszabb esetben infarktushoz vezethet - tette hozzá.

A szívinfarktusnak számos előjele van, ilyen a mellkasi diszkomfortérzet vagy fájdalom, esetleg égő vagy szorító érzés. De jelezheti hát- nyak-, váll- vagy gyomortájéki fájdalom is, ami emésztési zavarnak is tűnhet. Figyelmeztető jel lehet a kar zsibbadása, a légszomj, a szédülés, de a hányás, hányinger, hideg verejtékezés és az ajkak elkékülése is utalhat a betegségre.

Dr. Lopes elmondta, hogy az életmódunkkal csökkenthetjük az influenzát követő szívroham kockázatát. Érdemes rendszeresen edzenünk és egészségesen táplálkoznunk és kordában tartani a súlyunkat.