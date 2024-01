Mind tudjuk, hogy az egészséges, mértékletes táplálkozás és a sok testmozgás fontos egészségünk megőrzéséhez és elősegíti a fogyást is. Ha odafigyelsz arra, miből mennyit eszel és rendesen edzel, annak meglesz az eredménye. Azonban nem vagyunk egyformák, ezért figyelembe kell venned több tényezőt is, mint a nem, a kor, a magasság és a testsúly. A hangsúly pedig az legyen, hogy érezd jól magad sportolás közben, bármit is csinálsz, ne csak a kalóriákat számold.

Úszás

Az úszás kiváló egészségmegőrző és fenntartó sportág, mely a legtöbb izomcsoportot egyszerre mozgatja meg. Mivel kicsi a sérülés és a túlterhelés veszélye, ezért a gerinc-, és mozgásszervi bántalmakban szenvedőknek számára is alkalmas sport. Ízületkímélő mozgásforma, mely során intenzívebb munka végezhető. Egy órányi intenzív mell- vagy, gyorsúszás akár 700 kalóriát is eléget.

Fallabda

A squash, avagy ismertebb nevén fallabda egyedül, párban vagy két kétfős csapatban is játszható, melyhez teniszütőhöz hasonló ütőkre és gumilabdára van szükségetek. Egy baráti párbaj igazán szórakoztató módja annak, hogy röpke 60 perc alatt megszabaduljatok 840 kalóriától. A játék emellett állóképességeteket és koordinációtokat is fejleszti, miközben leszámol a kalóriákkal.

CrossFit

A CrossFit célja a minél jobb fittség elérése, vagyis egy olyan általános állóképesség elérése és fenntartása, mellyel nem okoz problémát futni, guggolni vagy súlyt emelni. Edzéstől függően a súlyemelés, a sprint, a saját testsúlyos gyakorlatok és a gimnasztika 500-700 kalóriát éget el, miközben egész tested átmozgatod.

Kerékpározás

A kerékpározás a láb-, és fenékizmokat terheli és erősíti. A friss levegőn megtett nagy távolságok, a nagy intenzitású vagy enyhébb emelkedők növelik az energiafogyasztást. Ha kényelmes tempóban tekersz, úgy 300-400 kalóriát égetsz el óránként, míg ez a szám mérsékelt tempónál 500-700 kalóriára nő. Télen a hideg levegőn szintén több kalóriát égethetsz el, vagy maradhatsz a szobabiciklinél a kényelmes melegben.

Számos sportág létezik még, melyek közül kedvedre válogathatsz a több mozgást igénylőktől a lazító jógáig. Ugyan nem mindegyik egyformán hatékony, de biztosan javítják állóképességed, és általános hangulatod, bármelyiket válaszd is.