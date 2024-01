Meghan Markle-t és Harry herceget állítólag ki nem állhatják a szomszédaik, nem is töltenek sok időt luxusotthonukban, ami átszámolva nagyjából 4 milliárd 600 ezer forintot ér. A hírek szerint el is akarják adni Montecitóban található kúriájukat, hogy helyette egy sokkal olcsóbbat, nagyjából 1,2 milliárd forintot érő otthont vásároljanak.

Az egyik helyi lakos, Barry Maher, aki PR- és kommunikációs szakértő, és akinek tévés munkái között szerepel a Today show és az NBC műsorai, azt mondta a Mirrornak, hogy az embereket kezdi idegesíteni a pár "utazó szappanoperája", ezért nem látja ott szívesen a szomszédság Harryt és Meghant. A híresztelések szerint Harry egyébként sem akar már azon a környéken élni.

"Harry néhány hónappal ezelőtt teljesen odavolt a Malibuba költözésért. Igen, Meghan ötlete volt, de ő is nagyon izgatott volt. Furcsa, hogy most ki akar szállni ebből a kaliforniai életből, és azt szorgalmazza, hogy inkább New Yorkban vegyenek házat. Szinte olyan, mintha szabotálni próbálná a dolgokat, mert ennek nulla logikai értelme van" - mondta egy forrás a Heat magazinnak. Eközben Meghan továbbra is reméli, hogy a munkalehetőségek miatt Los Angeles közelében maradhat - írja a Mirror.