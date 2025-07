Katalin hercegné tombol: rákényszerítenék a fiára a legvéresebb királyi hagyományt

A brit királyi családról közismert tény, hogy a tagjaitól megköveteli a nagy múlttal rendelkező tradíciók ismeretét és betartását. Ez azonban magába foglal olyan több száz éves hagyományokat is, amelyek elavultakká, vagy éppen okafogyottá váltak a 21. századra. Ezt így gondolja Katalin hercegné is, aki jelenleg azért küzd, hogy a 12 éves fiát ne kényszerítsék rá egy véres rituálé végrehajtására, amely a múltban Harry hercegnek is álmatlan éjszakák tucatját okozta.

Katalin hercegné már évekkel ezelőtt jelezte a királyi családnak, hogy nem akarja, hogy a gyerekeinek teljesítenie kelljen a beavatási rítust

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné nem fogja hagyni, hogy a gyerekeinek döglött állatok vérében kelljen fürdenie

A MarieClaire lap számolt be róla, hogy a királyi család az egyik legbrutálisabb és legértelmetlenebb hagyományát a mai napig elvárja a fiatalkorú tagjaitól. Ez nem más mint a véres vadászat, amely során a 12 éves fiúknak meg kell ölnie egy szarvast, majd magukra kell kenniük az állat vérét.

A középkorig visszanyúló történelme van a királyi család tagjai számára, hogy 12 évesen a fiúgyermekeknek az apjuk társaságában részt kell venniük egy vadászaton. A vadászat során a fiataloknak el kell ejteniük egy szarvast, majd az elpusztult állat vérét az arcukra kell kenniük. Igen jól hallották. Egy döglött szarvas tetemébe kell nyúlnia az ifjú hercegeknek, majd a vért a bőrükre kell kenniük

- árulta el a lapnak Duncan Larcombe a királyi család életrajzi könyvének írója. A szakértő szerint ez nem egy kitaláció, vagy egy legenda, ugyanis Harry herceg a saját könyvében a Spare-ben (Maradék) elárulta, hogy neki is át kellett esnie ezen a beavatási szertartáson, és amikor belenyúlt a szarvas testébe, akkor elhányta magát.

Megpróbáltam elhúzódni, de mélyebbre löktek. Megdöbbentő volt, ahogy éreztem, hogy úrrá lesz rajtam az őrület. Pokoli volt a szag. A reggelim azonnal visszajött a gyomromból.

- emlékezett vissza a herceg a könyvében.