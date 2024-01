Vannak napok, amikor kifejezetten nehéz dönteni valami mellett, vagy ellen. Aztán másnap reggel úgy tűnik, tudod, mit akarsz, ám a következő órákban ismét bizonytalanná válsz, és a végén teljes depresszióba esel. Egyszerűen nem vagy elég biztos a cselekedeteidben. Azonban felmerül a kérdés, hogy ez valóban a történésekhez és a külvilághoz köthető, vagy csupán saját belső világunk bizonytalanságáról szól?

Mit jelent a döntésképtelenség?

A döntésképtelenség különböző formákban jelentkezhet, és mindenki más-más módon küzd vele. Néhányan hajlamosak túlbonyolítani a döntéseiket, mások épp ellenkezőleg, elodázzák, vagy elkerülik azokat. Ez a jelenség gyakran kapcsolódik a túl sok információhoz, melyet a mai modern világ hoz magával.

Miért alakul ki?

Információs túlterhelés

A XXI. században folyamatosan döntések sorozatát tárják elénk a reklámokkal, egy-egy Insta-poszttal, vagy épp egy Messengeren bujtatott hirdetéssel, a TikTokkal. Észre sem veszed, és már be is épült az életedbe a virtuális világ. Az információs túlterheltség miatt néha el is felejtjük, mik is a legnagyobb döntéseink az életünkben. Iskola, barátságok, párválasztás, költözések, babavállalás - annyi minden foglalkoztathatna minket, ám valamiért mégis jobban érdekelnek bennünket a felszínes dolgok. Ezt hozná magával a digitális forradalom? Van köze hozzá.

Egyszerűen nem akarunk felnőni!

Döntéseink meghozatala bizony nagy felelősségvállalás önmagunkért. De valamiért mégis húzunk egy falat saját lelki világunk előtt, és nem engedjük be legmerészebb álmainkat, vágyainkat. Jóformán nem is ismerjük magunkat. Hiszen ha tisztában lennénk saját értékeinkkel, sokkal könnyebben döntenénk el, mi a helyes út számunkra. Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon miért nem vagyunk hajlandók végre saját kezünkbe venni az irányítást, és megmutatni saját magunknak, mennyire erősek vagyunk?!

Társadalmi nyomás és az érzelmi oldal

A társadalmi elvárások és nyomások is komoly szerepet játszhatnak a döntésképtelenség kialakulásában. Az emberek gyakran érzik azt a terhet, hogy megfeleljenek mások elvárásainak, és ez befolyásolhatja döntéseiket. Emellett az érzelmi tényezők - félelem, bizonytalanság vagy túlzott perfekcionizmus - szintén kulcsszerepet játszhatnak a döntésképtelenség kialakulásában. Manapság már mindenki tiktoker akar lenni, menő cipőt szeretne viselni, és a Sheinről rendelni az összes ruháját. Mindezt a társadalmi elfogadottságért. Klisésen hangozhat, de ne akarjunk mást mutatni a külvilágnak, mint akik vagyunk, mert előbb-utóbb belebukunk, és a végén már azt sem fogjuk tudni, kik is vagyunk valójában.

De akkor mi lehet a megoldás?

Tudatosítás és elfogadás: Első lépésként fontos tudatosítani, hogy mindenki időnként döntésképtelen lehet, és ez teljesen normális. Elfogadni azt, hogy nem mindig lehet tökéletes választásokat hozni, segít csökkenteni a döntéshozatalból fakadó stresszt, másrészt pedig nem magunkat hibáztatjuk. Ez sokat segíthet abban, hogy reálisan rálássunk a problémánkra, és foglalkozzunk velük. Jó elfogadási tipp lehet például a naplózás. Érzéseink leírása és feltárása nagy segítségünkre lehet megérteni, mivel állunk szemben.

Prioritások kialakítása: Az alapvető értékek és célkitűzések felállítása segíthet prioritásokat meghatározni. Amikor tisztában vagyunk azzal, mi a legfontosabb számunkra, könnyebb döntéseket hozni. Kezdjük a legegyszerűbbel: kik a legfontosabb emberek az életünkben, milyen munkában tudnánk a legjobban kiteljesedni, szeretünk-e különböző sportokat, stb. Ezek a válaszok segítenek nekünk behatárolni, mik köré építsük leendő terveinket.

Ne feledd! Nem dönteni ugyanannyi, mint maradni a régi semmiben!

Szűkítési stratégiák: Ahelyett, hogy minden lehetőséget megfontolnánk, hasznos lehet alkalmazni a szűkítési stratégiákat. Például válasszunk ki egy limitált számú lehetőséget, amelyek közül választani fogunk. Például top 3 étterem, amiket imádsz - ha éppen arról lenne szó, hova menjetek ebédelni a pároddal.

Segítség kérés: Nem szégyen mások tanácsát kikérni! Barátok, családtagok vagy szakértők véleménye segíthet a döntéshozatalban. Célszerű néha hozzájuk is fordulni.

Ne félj hibázni: Semmi baj nincs a rossz döntésekkel, sőt! Ezekből tanulunk, okulunk, és fejlődünk. Legalább kitapossuk magunk előtt azokat az utakat, amiket biztosan nem szeretnénk végig járni!